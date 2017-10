El delegado de la Generalitat en Madrid estudia denunciar su cese

El delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, ha explicado este sábado que estudia denunciar ante la justicia su cese este viernes por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"En algún momento u otro alguna denuncia se podrá producir porque yo me considero lesionado en mis derechos", ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Mascarell ha explicado que "no hay ningún argumento" que le pueda convencer de que alguien le pueda echar de su trabajo y ha asegurado que solo lo pueden hacer las personas que le nombraron para el cargo --el presidente del Govern, Carles Puigdemont--.

"Que yo sepa no he incumplido nada. No he participado en ninguna votación. No he dejado de cumplir nada. No se cual puede ser la motivación del cese", ha insistido el también exconseller del Govern.

"MANIFIESTAMENTE ANTICONSTITUCIONALES"

Mascarell ha afirmado que las resoluciones que tomó este viernes el Senado fueron "manifiestamente inconstitucionales", y ha concluido que se está aplicando de forma errónea la Constitución.

Además, ha defendido que la República está vigente porque así lo decidió la Cámara catalana: "Sí. El Parlament la proclamó ayer y pienso que es incuestionable".

Ha admitido que han habido en los últimos días conversaciones entre la Generalitat y el Estado, pero ha afirmado que el Gobierno central ha tenido "muy poca" voluntad de diálogo.