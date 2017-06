La demanda de cerrar canal Al Jazeera es un "golpe a la pluralidad", dice la ONU

La demanda de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein de cerrar el canal de televisión catarí Al Jazeera como condición para normalizar sus relaciones con Catar es un "golpe a la pluralidad mediática", dijo hoy el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, David Kaye.

"Esta demanda representa una amenaza muy seria a la libertad de medios, si bajo el pretexto de una crisis diplomática los Estados toman medidas para forzar el cierre de Al Jazeera", dijo Kaye, que recordó que en la Península Arábiga la prensa sufre de graves restricciones para informar libremente.

Esta medida forma parte de una lista de trece puntos que las cuatro naciones árabes plantearon como condición para levantar el bloqueo económico que han impuesto sobre Catar, país con el que rompieron lazos diplomáticos y comerciales por su apoyo a Irán y al terrorismo.

Según informaciones filtradas a los medios, Catar tiene diez días para cumplir estas condiciones que también incluyen el fin de las emisiones de los canales afiliados de la cadena de noticias como Arab 21, the New Arab, Sharq y The Middle East Eye.

"La comunidad internacional debe urgir a los Gobiernos de Arabia Saudí, Egipto, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos que renuncien a esta medida, que eviten censurar a los periodistas en sus propios países y que apoyen a los medios independientes en Oriente Medio", pidió Kaye.

El experto en derechos humanos enfatizó que el derecho universal de acceder a información veraz "se ve profundamente afectado cuando la seguridad y la libertad de los medios se pone en cuestión".