Los destierros cruzados de los últimos soberanos de Birmania e India

Hace más de un siglo, el Imperio británico exilió a Birmania (Myanmar) al último emperador mogol de India y años más tarde al postrero rey birmano en sentido contrario, destierros cruzados que aún padecen en la tumba.

Cerca de la emblemática pagoda Shwedagon en Rangún, la antigua capital birmana, se encuentra el mausoleo del último rey mogol Bahadur Shah Zafar II, que fue desterrado en 1858 tras participar en la rebelión de los cipayos contra las fuerzas coloniales británicas.

Thibaw Min, el último soberano birmano, fue desterrado en 1885 a Ratnagiri, una pequeña ciudad en el suroeste indio, después de que las fuerzas británicas ocuparan los últimos territorios bajo la corte birmana de Mandalay, y allí falleció en 1916 a los 57 años.

"Ambos fueron exiliados por los británicos para enfriar la oposición a su dominio en India y Birmania", explicó a Efe Alex Bescoby, director del documental "We Were Kings" sobre los descendientes de Thibaw Min en Birmania.

"Parece que la política del exilio iba a provocar probablemente menos disturbios que una ejecución. Mejor hacer desaparecer a estas potenciales figuras de la oposición que hacerlos mártires", agregó.

"La cuestión de cómo o si deberían retornar es también complicado para ambos", opinó Bescoby.

La tumba de Zafar, que también fue un asceta sufí y eminente poeta en urdu, ha sido visitada por personalidades como el expresidente paquistaní Pervez Masharraf en 2001 y el ex primer ministro indio Manmohad Singh en 2012, entre otros.

India y Pakistán se disputan el legado de Zafar, que en el trono su influencia se limitó al área de la actual Nueva Delhi y que falleció en 1862 casi sin posesiones a los 87 años en Rangún.

Los descendientes del último rey birmano no se ponen de acuerdo sobre la repatriación de sus restos, con unos a favor como su bisnieto Soe Win y otros en contra como su bisnieta Devi Thant Cin, quien opina que el país aún no se encuentra preparado.

Vistos con recelo durante los años de la dictadura (1962-2011), los herederos de Thibaw Min han ganado cierta popularidad en los últimos años de democracia en Birmania y en noviembre de 2016 pudieron celebrar el aniversario del exilio de Thibaw en el mismo palacio de Mandalay.

Un mes más tarde, una delegación de descendientes y algunas autoridades, incluido el jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, aunque sin uniforme, visitaron la tumba del monarca exiliado en Ratnagiri.

"No es tiempo de restaurar la monarquía, el país esta dividido y quiero que estemos unidos, es más importante", dijo Soe Win durante la reciente presentación de "We Were Kings" en el Club de Corresponsales Extranjeros de Bangkok.

En un correo electrónico enviado a Efe, el heredero expresó su deseo no obstante de que el futuro las autoridades permitan la repatriación de los restos de su bisabuelo, ya que "pertenecen al país y a su gente".

Soe Win tampoco cree que el desplazamiento del cadáver de Thibaw Min se deba plantear como un intercambio con el caso del ultimo emperador mogol.

Sudha Shah, autora india del libro "The King in Exile" sobre Thibaw Min, aseveró que las autoridades birmanas no temen políticamente la repatriación de los restos del monarca, pero no lo ven como una "prioridad" entre otros asuntos políticos y económicos más urgentes.

La autora explicó que los descendientes de Thibaw son conscientes de su herencia y ahora tienen más libertad para hablar públicamente que hace unos años.

"En mi opinión, Daw Devi Thant Cin y U Soe Win (...) han llevado vidas con la actitud de que su sangre real no viene como un privilegio, sino como una elevada responsabilidad. Esta filosofía ha resultado en que ambos han tenido una vida honorable, significativa y exitosa", indicó a Efe en un correo electrónico.

De momento, no parece que se vayan a cumplir los deseos de ambos monarcas de ser enterrados en su tierra natal, tal como expresó el propio Zafar en unos versos:

"¡Qué infortunado es Zafar! para su entierro/ ni siquiera dos yardas de terreno habrá de tener/ en la tierra de sus seres queridos".