El tío del joven detenido en Vinaròs asegura que su sobrino no era radical, pero no sabe si alguien le ha "engañado"

"Si alguien lo ha engañado, no lo sé. Yo no me lo creo", ha dicho Hmad, afectado, a los medios de comunicación en Vinaròs. El detenido vivía con esta familia desde hace casi un año y trabajaba con él en su carnicería. "Vivía conmigo desde hace casi un año. Ha trabajado conmigo en la carnicería. Sigue trabajando conmigo", ha dicho, para añadir que no tenía tiempo "para nada para esas cosas".

"No lo sé. No me lo esperaba esto", ha dicho, para añadir que no ha podido hablar con su sobrino porque no le han dejado. En todo caso, ha negado que sea un joven radical sino que lo ha definido como "simpático, muy amable" y trabajador, en el que no ha visto "nada raro". "Absolutamente", ha insistido, y ha añadido que tiene "mucha confianza" con él, hasta el punto de que le ha dejado su casa.

Hmad Benmarzoor ha explicado que suele viajar mucho a Marruecos por trabajo y, de hecho, ha añadido que acaban de regresar a principios de semana tras pasar en su país la Fiesta del Cordero. Asimismo, ha descrito el momento en que los agentes han entrado a su vivienda, donde estaba durmiendo con su mujer y dos hijos pequeños.

"Me han esposado y me han pedido la documentación, al verla sabían que no era yo", ha relatado para recalcar que no han hablado de los atentados porque no han estado.

Agentes del Servicio Información de la Guardia Civil han detenido este viernes al joven, de 24 años, de origen marroquí y residente en España, por su relación con la compra y traslado de explosivos de la célula terrorista responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

El detenido mantenía una estrecha relación con varios de los terroristas participantes en los atentados de Barcelona y Cambrils, especialmente, con Abdelbaki Es Satty, dinamizador de la célula terrorista, según ha informado el Ministerio del Interior.