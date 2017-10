El director del OIEA visita Irán para abordar el acuerdo nuclear

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, comenzó hoy una visita oficial a Teherán para tratar con los responsables iraníes la implementación del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias.

La visita de Amano se produce dos semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera no certificar el cumplimiento de Irán del pacto y amenazara con abandonarlo de no corregir sus "defectos".

Esta medida estadounidense, rechazada por el resto de firmantes del acuerdo -Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-, se opone a los informes del OIEA, que hasta en ocho ocasiones ha certificado que Irán mantiene sus compromisos con el pacto.

El acuerdo nuclear limita y supervisa el programa atómico iraní para evitar que la República Islámica desarrolle armas nucleares, a cambio del levantamiento internacional de la sanciones contra Teherán.

Amano, que llegó anoche a Teherán, se reunió hoy con el vicepresidente y jefe de la Agencia Iraní de la Energía Atómica (AIEA), Ali Akbar Salehí.

El portavoz de la AIEA, Bahrouz Kamalvandí, dijo ayer que la visita de Amano puede ser "un intento de impulsar el acuerdo con Irán y tiene un significado especial".

"Cumpliremos los compromisos que hemos aceptado con la condición de que las otras partes del acuerdo cumplan plenamente sus compromisos", subrayó.

Kamalvandí indicó asimismo que las inspecciones del OIEA no incluyen las instalaciones militares, como sugirió EEUU, porque ese tema no fue abordado ni en el acuerdo nuclear ni en el protocolo adicional.

El portavoz agregó que no se justifican las inspecciones en lugares "donde no hay ningún tipo de actividad nuclear", por lo que pidió al OIEA no someterse a la presiones de EEUU.

Según un comunicado del OIEA de hace cuatro días, Amano discutirá sobre la labor de vigilancia que ejerce su organismo y sobre la aplicación del protocolo adicional de su acuerdo de salvaguardias, que permite a los inspectores visitas de control por sorpresa.