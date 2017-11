Ocho directores reclaman que se investigue la independencia de medios en Malta

Directores de ocho prestigiosos medios de comunicación han remitido una carta al vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en la que reclaman "una investigación exhaustiva sobre la independencia de los medios" en Malta, a raíz del asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana.

La carta, que hoy publica el diario El País, está firmada por el director de este periódico español y por los de The Guardian, Süddeutsche Zeitung, The New York Times, Financial Times, BBC, La Repubblica y Le Monde, y en ella denuncian el "estremecedor asesinato" de la periodista maltesa, ocurrido el pasado 16 de octubre.

Caruana, que participó en la investigación de los llamados "Papeles de Malta" que reveló cómo el país se había convertido en un paraíso fiscal, falleció después de que su coche explotara en Bidnija, en el norte de la isla, días después de haber presentado una denuncia avisando de que había recibido amenazas de muerte.

Para los ocho directores de medios de comunicación, el asesinato de Caruana fue un "espantoso recordatorio de los peligros que afrontan a diario los periodistas y ciudadanos que ejercen el periodismo e intentan desvelar la corrupción y la conducta delictiva de los ricos y poderosos".

Añaden en su misiva que este asesinato, "unido a los problemas estructurales" señalados en 2016 por el observatorio de la Comisión Europea -que puso de manifiesto "la falta de independencia política de los medios malteses" y "su escasa autonomía editorial"-, demuestran la necesidad de llevar a cabo "una exhaustiva investigación sobre la independencia de los medios en Malta".

Por ello, reclaman a Timmermans que "inste urgentemente al Gobierno maltés a iniciar un diálogo para que no haya dudas de que conoce su obligación como miembro de la Unión Europea de hacer respetar el principio de legalidad y sostener la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país".

Asimismo, advierten del "peligro que corren los periodistas en la búsqueda de la verdad", y le piden que "utilice todos los poderes de que dispone" para que se investigue "a fondo" la muerte de Caruana y para que se apoye a los periodistas que trabajan en Malta "y en todo el mundo".