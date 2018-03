El discurso de May satisface a algunos "tories" favorables a la UE

El discurso de la primera ministra británica, Theresa May, para clarificar su estrategia ante el "brexit" complació hoy a algunos de los diputados conservadores favorables a la opción más suave de la retirada del bloque comunitario.

La jefa del Ejecutivo detalló en una intervención en la City londinense, el centro financiero de la ciudad, cuál será su postura de cara a la nueva fase del proceso de diálogo con los Veintisiete, que ahondará en el periodo de transición y la futura relación comercial de ambas partes tras la salida del bloque.

Tras aclarar pormenores de varios puntos conflictivos y exponer un enfoque positivo sobre la futura alianza económica entre este país y la UE, May recibió apoyo, mediante mensajes de Twitter, de algunos de los miembros de su partido partidarios del "brexit" suave, con acceso al mercado único y la unión aduanera, opciones descartadas por la primera ministra.

Entre ellos, Heidi Allen, que apoyó una enmienda al proyecto de Ley sobre Comercio para pedir el acceso a la unión aduanera tras el "brexit", se mostró hoy "muy animada por el discurso" de May.

Ese texto, indicó en su cuenta de Twitter, "categóricamente dice que (regirse por las normas de) la Organización Mundial de Comercio no es aceptable, rechaza la frontera física (de las dos Irlandas), aboga porque los ciudadanos sigan trabajando y estudiando por el Reino Unido y la UE, por la participación en materia de ciencia, la regulación mutua en materia de medicina, compartir datos y por los acuerdos para aduanas libres de tarifas".

También Nicky Morgan, diputada pro Unión Europea y otra de las signatarias de la enmienda al citado proyecto de Ley de comercio, se mostró satisfecha con el enfoque detallado por su primera ministra.

"Muy bienvenido el tono de Theresa May de realismo, compromiso, reconocimiento de que estamos en negociaciones con la UE y no podemos ignorar algunos hechos duros, como el deseo de unir la nación y construir una alianza económica duradera con la UE", dijo.

La diputada agregó que "la UE no puede ahora decir que no sabe lo que quiere el Reino Unido".

No obstante, la también conservadora Sarah Wollaston alertó de la conveniencia de que May tenga preparado un "plan B" por si su propuesta sobre la cuestión de las aduanas es rechazada por la UE.

"Es un discurso pragmático y positivo y por supuesto confío en que los negociadores comunitarios escuchen y reconozcan los beneficios para ambas partes con flexibilidad", señaló en un tuit.

Añadió que "si el enfoque de la primera ministra a la asociación de aduanas es rechazado y hay un rechazo a permitir acuerdos por sectores, no hay plan B".

Otra conservadora rebelde, Anna Soubry, se mostró menos complacida al indicar que la propuesta de May "sería mejor que la alternativa del "brexit" duro pero no tan buena como permanecer en el mercado único o la unión aduanera", a la vez que opinó que "no traerá los mismos beneficios a la economía que hay ahora".