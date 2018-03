A disposición del juez el detenido por el doble crimen de pantano de Susqueda

Los Mossos d'Esquadra han puesto esta mañana a disposición del juez a Jordi Magentí, el vecino de Anglès (Girona) detenido como presunto autor del asesinato de dos jóvenes el pasado mes de agosto en el pantano de Susqueda.

Los Mossos han agotado el plazo de 72 horas de que disponían antes de entregar al sospechoso al juez, período en el que han realizado diversos registros en la casa de Magentí y de sus familiares en la población gerundense.

Magentí ha sido conducido esta mañana, a las 8:30 horas, a los juzgados de Santa Coloma de Farners (Girona), donde está previsto que el juez le tome declaración sobre los hechos por los que está imputado.

El hijo del presunto autor del doble crimen de Susqueda, que también fue detenido acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, fue puesto en libertad provisional ayer tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Coloma de Farners, que lleva el caso.

En los registros efectuados por los Mossos, los agentes localizaron, en la vivienda de la madre del acusado, un arma corta, aunque no lo consideran por ahora un hallazgo clave, a la espera de que las pruebas determinen si pudo ser usada en el doble asesinato del pasado 24 de agosto de los jóvenes Marc H.L. y Paula M.P., que se encontraban pasando unos días de vacaciones junto al pantano.

Mientras era conducido a una de las viviendas que frecuentaba, Jordi Magentí proclamó su inocencia ante la prensa, al exclamar a voz en grito: "Yo no he hecho nada. Me están queriendo colocar un muerto que yo no he matado".

En cambio, los Mossos no albergan dudas sobre la participación de Magentí en el crimen y sospechan que, tras cometer el doble asesinato, el acusado, que frecuentaba el pantano de Susqueda para ir a pescar, hundió los cadáveres de la pareja en este embalse del río Ter, cargándolos con mochilas llenas de piedras, así como el kayak con el que iban a hacer una excursión y su coche.

El detenido, de 60 años de edad, ya estuvo doce años en prisión por haber matado a su expareja con una escopeta en 1997, en un crimen en el que la Audiencia de Girona apreció la atenuante de transtorno mental.

Durante estos días en que Jordi Magentí ha permanecido detenido, no ha trascendido el móvil de este doble crimen, ya que no consta ningún vínculo previo entre él y la pareja de jóvenes que estaban acampados en el pantano de Susqueda, situado a media hora en coche de Anglès.