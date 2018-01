El ejército tunecino captura un supuesto "peligroso" terrorista en Kaserin

Unidades de la Armada tunecina lograron capturar este sábado por la noche al supuesto "peligroso" terrorista Borhène Boulaabi tras ser herido en el pie durante una emboscada en el monte Salloum, en la región de Kaserin, según anunció el Ministerio de Defensa a través de un comunicado de prensa.

"Una unidad militar atacó al grupo armado antes de capturar al peligroso terrorista que había sido abandonado por sus camaradas" apuntó el Ministerio y añadió "la operación de rastreo continua para localizar al resto de los miembros".

Según el departamento, Borhène Boulaabi, nacido en mayo de 1991 en la ciudad de Kasserine, próxima a la frontera con Argelia, es uno de los terroristas "más peligrosos" que pertenece al grupo Jound Al Khilafa (Soldados del Califato) que dirige la brigada de Djebal Mghila, una montaña situada entre las regiones de Kasserine y Sidi Bouzid.

Los militares se incautaron además de un fusil de asalto tipo Kalashnikov y un cargador con veinte cartuchos de munición.

Desde 2011 grupos yihadistas locales actúan en las regiones del Kef, Kaserin y Sidi Bouzid vinculados a la Organización de Al Qaeda en el Magreb Islámico(AQMI)y que han cometido numerosos ataques terroristas contra las fuerzas armadas.

El ejército ha declarado parte de esa región, concretamente los cien kilómetros cuadrados en torno al Monte Chaambi, zona de exclusión militar, y con cierta frecuencia realiza incursiones aéreas contra los supuestos escondrijos de los terroristas.

Según un informe del think thank estadounidense The Soufan Center publicado a finales de 2017, cerca de 3.000 tunecinos se han sumado en los últimos años a las filas del Estado Islámico en Siria e Irak, cifra que convierte al país norteafricano en el cuarto país en número de combatientes

Túnez sufrió en 2015 tres atentados yihadistas que segaron la vida de 72 personas: 60 turistas extranjeros y 12 guardias presidenciales.