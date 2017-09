El embajador español en Londres ve un "golpe de Estado de bajo coste" en Cataluña

El embajador español en el Reino Unido, Carlos Bastarreche, afirmó hoy en declaraciones al diario británico "The Guardian" que en Cataluña se está produciendo un "golpe de Estado de bajo coste".

"Los líderes secesionistas catalanes están llevando a cabo una especie de golpe de Estado de bajo coste a cámara lenta, utilizando violencia blanda, que tiene serias implicaciones para la estabilidad europea", dijo el embajador.

"Esto no es una disputa entre Madrid y Cataluña. De un lado está una España democrática y su sistema judicial independiente, y del otro lado no está Cataluña, sino un grupo de nacionalistas radicales y extremistas de izquierdas que tienen el poder regional y no están cumpliendo con la ley", sostuvo, según publica la web del "Guardian".

Bastarreche argumentó que el referéndum de independencia que ha convocado el Gobierno autonómico de Cataluña, y que ha suspendido el Tribunal Constitucional español, no es comparable al que Escocia celebró en 2014.

La equiparación "no es válida ni ayuda a explicar la situación en Cataluña, porque España tiene una Constitución escrita que es producto de una historia distinta", afirmó.

Al contrario que el Reino Unido, "la mayoría de los países cuentan con constituciones escritas y la española es un producto de nuestros 500 años de historia y uno de sus principios centrales es la indivisibilidad del reino", agregó el embajador.

"No hay nada en la ley internacional que otorgue a cualquier región el derecho a la autodeterminación en un Estado democrático", afirmó el diplomático.

Bastarreche, antiguo director de Relaciones Institucionales de Airbus, sustituyó en febrero como embajador español en el Reino Unido a Federico Trillo.

El secretario de Estado para Europa del Gobierno británico, Alan Duncan, afirmó por su parte a "The Guardian" que "España es un gran aliado del Reino Unido" y subrayó que el Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, está "en el lado del imperio de la ley y de la Constitución española".