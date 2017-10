El eurófobo Farage cuela el debate catalán en el Parlamento Europeo

Cataluña se coló hoy en un debate sobre el "brexit" en el Parlamento Europeo, de la mano del eurófobo Nigel Farage, y a un día de que se celebre un debate sobre el respeto a la legalidad y los derechos fundamentales en España, tras lo ocurrido en Cataluña.

Un intercambio de puntos de vista sobre las negociaciones del "brexit" en la Eurocámara fue el escenario de las primeras impresiones sobre Cataluña en el hemiciclo europeo, donde hasta ahora el asunto solo salía a relucir a altas horas de la noche, en los turnos de libre intervención, y normalmente de la mano de eurodiputados de ERC o PDeCAT, o de sus afines flamencos y escoceses.

Cataluña no fue nombrada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que era su primera comparecencia pública tras el 1-O.

El asunto tampoco estuvo en boca de los líderes de los principales grupos de la Eurocámara, desde los conservadores a la Izquierda Unitaria, hasta que llegó el turno de Farage, que dedicó a lo ocurrido el domingo en Cataluña el grueso de su tiempo de palabra aunque el debate versaba precisamente sobre el "brexit", su gran caballo de batalla.

El exlíder del UKIP utilizó la crítica a la actuación policial como ejemplo del a su juicio déficit democrático europeo y aprovechó para recriminar a Juncker su "silencio" sobre los acontecimientos.

"Estamos asombrados de que Juncker venga aquí y no haga ninguna mención a los eventos dramáticos que han tenido lugar en un Estado miembro de la UE, que supuestamente es una democracia moderna", dijo el eurodiputado británico.

"Nunca hubiera pensado que vería a la Policía de un Estado miembro hiriendo a 900 personas en un intento de frenarles para que no votaran, sea legal o no, solo por expresar su opinión", apuntó Farage, quien dijo que es "increíble que Juncker no diga nada".

El eurófobo señaló que si lo mismo hubiera ocurrido en Reino Unido "estarían diciendo que Gran Bretaña debe ir ante el Tribunal".

"Gracias a Dios que nos vamos, el 'brexit' ha sido un acto de liberación", dijo uno de los principales valedores de la secesión británica.

Farage recibió la réplica del portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, que le recriminó que diera lecciones de democracia a España.

"Señor Farage, mi país no puede aceptar lecciones de democracia de quien considero que no es demócrata", señaló Pons en su respuesta.

Pons echó en cara al eurófobo que se marchara del pleno antes de que terminará su réplica y dijo que "lo único bueno del bréxit" es no tener que escucharle más.

"Si quería hacerle un favor a los independentistas catalanes, ha hecho lo contrario. Quienes intentan ilegalmente la independencia no esperaban el apoyo de la extrema derecha", concluyó.

La colega de filas de Farage, Janice Atkinson, reiteró los argumentos contra España, tras cuya intervención y para evitar que el debate sobre el "brexit" se convirtiera en una sesión sobre Cataluña, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quiso zanjar la polémica y reivindicar la solidez de la democracia española.

"España es un país democrático", zanjó Tajani, que presidía la sesión.

"Si hay una polémica con otros países yo no tolero esto porque el debate es sobre el 'brexit' y no para hacer polémica con este u otro país", sostuvo Tajani.

Al "brexit" se ciñó en su turno el socialista Ramón Jáuregui, aunque sus palabras eran fácilmente extrapolables a Cataluña.

"A los referéndum los carga el diablo", apuntó el ex ministro, quien añadió que "son un barco lleno de problemas ciudadanos, que navega hacia ninguna parte".

"Europa se construyó para superar las guerras y los nacionalismos", recordó el eurodiputado del PSOE.

El enunciado del debate de este miércoles, pactado por la mayoría de grupos, y en el que participará el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, será "Estado de Derecho, Constitución y Derechos Fundamentales en España, a la vista de los acontecimientos en Cataluña".