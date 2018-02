Un exagente doble cubano augura fracaso del plan de EE.UU. para internet en la isla

El exagente doble cubano Raúl Capote vaticinó el fracaso del grupo de trabajo auspiciado por Estados Unidos para ampliar el acceso a internet en Cuba, que se reúne hoy por primera vez en ese país y cuya creación ha motivado la protesta del Gobierno de la isla al considerarlo un plan "subversivo".

"No, no tienen ninguna posibilidad. Tenemos experiencia en el enfrentamiento a este tipo de agresión, no estamos hablando de algo nuevo", aseguró este miércoles al diario estatal Granma el agente, que empleaba los alias de "Pablo", para los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y "Daniel", para la Seguridad del Estado cubano.

Como profesor universitario, Capote debía "formar jóvenes líderes contrarios a la revolución" y ayudar a crear una plataforma de conexión a internet que burlara el control de la isla, pero en realidad trabajaba para la inteligencia cubana.

Entrevistado por Granma a propósito de su reciente libro "La guerra que se nos hace", el exagente -retirado en abril de 2011- subrayó que el propósito del país vecino es "restaurar el capitalismo en Cuba".

Según Capote, la estrategia de Estados Unidos "se basa en el dominio electrónico de la información y de los medios de comunicación, que confieren poder cultural y poder en general".

Recordó que desde 2006 la inteligencia estadounidense financia diferentes proyectos en el ciberespacio "destinados a la subversión interna" y agregó que en 2014 se destaparon las "fracasadas" redes de mensajería y plataformas sociales Piramideo, Zunzuneo y Conmotion.

"No podemos pecar de ingenuos. Nuestros enemigos tienen bien claros sus objetivos", advirtió en referencia a la creciente penetración de internet en Cuba, uno de los países más desconectados del mundo y cuyo Gobierno ha implementado desde 2015 una lenta apertura del acceso popular a la red.

Para Capote, el "plan enemigo se derrota con más internet", y la mejor estrategia es "la preparación de los recursos humanos", es decir, los "miles de ingenieros y técnicos" que "ha formado la Revolución".

Hace dos semanas el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo compuesto por personas de dentro y fuera del Gobierno estadounidense para la "promoción del flujo informativo libre y no regulado en Cuba".

Hoy se celebra la primera reunión de esa "fuerza operativa" y aunque aún no se han hecho públicos los nombres de los integrantes, Granma prevé que estén presentes los representantes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid, en inglés) y la Oficina de Trasmisiones a Cuba (OCB, en inglés), que incluye a Radio y TV Martí.

Esto sucede cuando ambos países viven un renovado estado de tensión en sus relaciones debido al giro en la política de Washington hacia Cuba decidido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según datos oficiales publicados este miércoles en un editorial de portada del diario estatal Juventud Rebelde, en Cuba ya existen más de cuatro millones y medio de usuarios con acceso a internet, de una población de unos once millones de habitantes.

Los precios de la conexión son todavía muy elevados para un salario medio cubano, que no llega a los 30 dólares.