El expresidente de la CEIM Arturo Fernández: "No pertenezco a ninguna trama"

El expresidente de la CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid Arturo Fernández ha asegurado hoy en su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea madrileña que no pertenece a "ninguna trama" y ha rechazado que le llamen "corrupto".

"No acepto que alguien me diga que soy un corrupto porque no lo soy", ha declarado al inicio de su comparecencia, en la que ha señalado que está bien pero "un poco preocupado por cómo está la situación" en la Comunidad de Madrid.

El rostro de Fernández es uno de los que aparecen en el denominado tramabús de Podemos, que tenía previsto llegar a la Asamblea para recibir al empresario, pero no ha podido hacerlo al sufrir una avería en el cambio de marchas.

"Estar en el tramabús me molesta. No estoy condenado por corrupto por ningún lado", ha respondido cuando la diputada de Podemos María Espinosa le ha preguntado por esta cuestión.

Sobre la presunta estafa en la gestión de las subvenciones públicas para cursos de formación de la Comunidad (conocido como caso Aneri), objeto de su comparecencia, ha dicho que de ese tema sabía "muy poco" porque no era su "obligación" gestionarlo cuando era presidente de la patronal madrileña.