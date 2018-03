El expresidente Yanukóvich asegura que estuvo al margen de los pagos a Manafort

El expresidente de Ucrania Víctor Yanukóvich, exiliado en Rusia tras la revolución del Maidán, aseguró hoy que siempre se mantuvo al margen de los pagos al exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Paul Manafort, acusado en ese país de asesorar en secreto al antiguo Gobierno ucraniano.

"Yo personalmente no he firmado con él ningún acuerdo y no he hablado de honorarios por su trabajo, nunca hemos discutido ese tema", dijo el derrocado expresidente durante una rueda de prensa en Moscú.

Yanukóvich insistió en que Manafort y su equipo trabajaron en todo momento con la Administración presidencial ucraniana y el gobernante Partido de las Regiones, y no con él personalmente.

"Empezamos a trabajar con Paul Manafort en la segunda mitad de 2005. La campaña electoral de 2006 ya se celebró con participación de Manafort y de su gente, que trabajaban con el Partido de las Regiones", recalcó.

Luego llegaron las elecciones legislativas anticipadas de 2007 y las presidenciales de 2010.

Tras el derrocamiento de Yanukóvich en 2014 y su fuga a Rusia la relación entre ambos se interrumpió definitivamente.

"Tras mi salida de Ucrania, no lo volví a ver ni a saber nada de él", señaló.

El proceso contra Manafort -cuyo juicio se ha fijado para mayo próximo- es producto de una investigación del fiscal especial de EEUU para la trama rusa, Robert Mueller, sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Mueller acusa a Manafort y al que fuera su "número dos" durante la campaña, Rick Gates, de haber creado una "red de entidades y cuentas bancarias" en diferentes países para ocultar hasta 75 millones de dólares, que obtuvieron principalmente del Gobierno prorruso de Ucrania y de otros oligarcas rusos.

Manafort, que dirigió la campaña de Trump entre mayo y agosto de 2016, tuvo que dimitir tras descubrirse que había recibido 12,7 millones de dólares por asesorar en secreto a Yanukóvich.

El equipo de Mueller también presentó la semana pasada nuevos cargos contra Manafort, donde le acusó de haber pagado a "antiguos políticos europeos de alto rango" para tomar posiciones favorables a Ucrania, a pesar de que sus actividades debían ser independientes.