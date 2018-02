El expresidente georgiano Saakashvili dice que no pedirá asilo en Polonia

El líder opositor ucraniano y expresidente de Georgia, Mijaíl Saakashvili, quien fue deportado ayer a Varsovia desde Ucrania, aseguró hoy que no pedirá asilo político en Polonia.

Saakashvili ofreció hoy una rueda de prensa en Varsovia en la que confirmó que no solicitará asilo en Polonia y expresó su deseo de regresar pronto a Ucrania.

"Quiero ser juzgado en Ucrania, donde (el presidente ucraniano) Petró Poroshenko me tiene miedo porque no soy una persona sobornable y nunca me he llevado bien con los oligarcas", aseguró.

"Por ahora estoy bajo la protección de la policía polaca y en los próximos días decidiré qué hacer", explicó el expresidente georgiano, quien aseguró que ni Georgia ni Ucrania tienen "serias acusaciones" contra su persona.

"Cualquier intento de privarme de la ciudadanía ucraniana está condenado al fracaso, ya que yo era y soy un político ucraniano, del mismo modo que soy georgiano", añadió Saakashvili.

El político de origen georgiano fue deportado ayer a Polonia en un vuelo con destino a Varsovia.

Saakashvili abandonó su país tras ocho años como presidente (2004-2012) envuelto en la polémica y poco después le fue retirada la nacionalidad por su supuesta implicación en varias causas judiciales.

Entonces se naturalizó ucraniano y, gracias a su sintonía con Poroshenko, llegó a ser gobernador de la región de Odessa, pero su relación con el presidente ucraniano se rompió y Saakashvili pasó a encabezar la oposición.

Poroshenko le retiró la ciudadanía ucraniana en julio pasado.