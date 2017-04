Tres expresidentes de Parlament reúnen el soberanismo para apoyar a Forcadell

Los expresidentes del Parlament Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol han protagonizado hoy un acto junto a miembros del Govern, diputados y exdiputados de PDeCAT, ERC, la CUP y los comunes y representantes de las entidades soberanistas, en apoyo a Carme Forcadell y otros miembros de la Mesa querellados.

Desde el auditorio del Parlament, con el expresidente catalán Artur Mas y el exportavoz del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs, inhabilitados por la consulta del 9N de 2014, siguiendo el acto en primera fila, De Gispert ha leído un manifiesto en el que ha calificado de "intromisión intolerable" las querellas de la Fiscalía contra Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC).

"No admitimos que por razones políticas se pueda alterar desde instituciones jurídicas la composición de la cámara, ni que se pretenda inhabilitar a los representantes legítimos de la ciudadanía", subraya el manifiesto: "Respetad nuestras instituciones".

Los tres expresidentes consideran que "estos intentos de criminalizar actuaciones parlamentarias vulneran el principio democrático de la separación de poderes y son impropios de un Estado miembro de la Unión Europea".

Dirigiéndose a Forcadell, sentada en primera fila, De Gispert le ha expresado la solidaridad de los tres expresidentes del Parlament: "Nosotros tres habríamos hecho lo mismo que tú hiciste y, por lo tanto, siempre nos tendrás a tu lado".

Previamente, Rigol ha reclamado al Estado "diálogo político" para permitir la celebración de un referéndum en Cataluña y ha advertido: "No hace falta que nos envíen más jueces y fiscales, que no nos dan miedo".

Forcadell, emocionada, ha expresado su agradecimiento por las muestras de apoyo y ha prometido: "Estaremos a la altura del momento histórico que vivimos, no tengan ninguna duda".

"Nunca caminaréis solos", ha proclamado a su vez el presidente catalán, Carles Puigdemont, en la clausura del acto, dirigiéndose a Forcadell y a los otros miembros de la Mesa querellados.

Según Puigdemont, "un Parlamento donde no se puede hablar no es un Parlamento. Y si esto pasa, que es lo que está pasando, entonces nos hemos de comprometer colectivamente como país con nuestras instituciones, porque en realidad no están intentando inhabilitar sólo una Mesa, un Parlamento o un gobierno. Están intentando inhabilitarnos a todos nosotros".

Previamente, los periodistas José Antich y Mònica Terribas han resumido los episodios de pugna por el autogobierno desde 1980 hasta hoy entre las instituciones catalanas y el Estado, con especial énfasis en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa) de 1982 y los recortes al Estatut de 2006 a manos del TC.

En primera fila se sentaban Forcadell y sus compañeros de Junts pel Sí en la Mesa, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, así como el representante de Catalunya Sí Que Es Pot en la Mesa, Joan Josep Nuet.

También han estado presentes el expresidente de la Generalitat Artur Mas y el exportavoz del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs, inhabilitados por la consulta soberanista del 9N de 2014.

Han acudido, asimismo, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, prácticamente todos los consellers, así como numerosos diputados de Junts pel Sí, entre ellos el presidente del grupo, Jordi Turull, y la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya.