La exsecretaria de Podemos Navarra niega incumplir el código ético del partido

La ex secretaria general y parlamentaria de Podemos-Ahal Dugu, Laura Pérez, ha negado haber incumplido el código ético de Podemos y ha asegurado que tiene la conciencia "muy tranquila", tras anunciar que estudiará la "suspensión cautelar" decretada por la Comisión de Garantías Democráticas de Navarra.

Así lo ha afirmado a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento foral, al ser cuestionada sobre la expulsión decretada por la formación "como medida cautelar" mientras se resuelve un expediente abierto tras detectar actuaciones "susceptibles de infringir gravemente el código ético de Podemos".

"No es cierto que yo no cumpla con el código ético. Que se me diga en qué aspectos se infringe, y desde luego tengo la conciencia muy tranquila", ha respondido Pérez, que ha anunciado que seguirá estando en el grupo parlamentario "porque la expulsión no ha sido en firme".

En cuanto a la salud de la formación morada, ha subrayado que "el descontento a nivel interno es palpable desde hace un tiempo", de hecho, "desde que no se respeta la democracia interna del partido".