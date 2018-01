La familia de Nathaly denuncia la posible puesta en libertad de los detenidos

La familia de la joven española de origen ecuatoriano Nathaly Salazar, desaparecida en Cuzco el pasado 2 de enero, considera "surrealista" la posibilidad de que los dos detenidos puedan ser puestos en libertad el próximo domingo y se muestra indignada por que la justicia peruana "no funcione".

"Esto es cruel, ilegal, de mafias montadas. Estoy indignada de cómo se está llevando el caso", ha asegurado a EFE la hermana de Nathaly, Tamara, quien ha señalado que el papa Francisco ya ha recibido la carta que le remitieron para que durante su viaje a Perú intercediera para que se "sepa la verdad".

Según ha explicado, les han comunicado a sus padres que al no existir pruebas, los dos detenidos que afirmaron que Nathaly había muerto en un accidente y luego tiraron su cadáver a un río, podrían salir en libertad.

Tamara, residente en Valencia como la desaparecida y sus padres, ha explicado que ya han hecho dos peritajes en el lugar donde supuestamente ocurrió el accidente y no han encontrado huellas ni sangre de su hermana, aunque sí están comprobando a quién pertenecen unos restos de sangre encontrados en su furgoneta.

"Lo que está pasando es increíble", ha asegurado la hermana de Nathaly, que ha destacado que las versiones de los detenidos han sido contradictorias y no son verosímiles porque en la primera reconstrucción, que duró quince horas, y en la segunda, en la que se usó un maniquí con el mismo peso y altura que la joven, "se señaló que sin los frenos el impacto no podría ser mortal".

Tamara ha expresado su impotencia por no poder hacer nada por su hermana ni por los casos de turistas que han encontrado muertos o las seis desapariciones de mujeres que se han producido en Cuzco en un mes.

"Vamos a remover cielo y tierra para encontrar a mi hermana", ha asegurado a Efe Tamara, quien ha confiado en que el papa, durante su visita al Perú, dé mayor presión mediática a este caso y se "llegue a la verdad" de lo ocurrido. "Es imprescindible, porque, si no, se va a olvidar a mi hermana y los van a dejar en libertad".

"Guardaba la esperanza al ver que los detenidos mentían, pero la he perdido con la idea de que la han matado y que no sabemos cómo ni dónde está su cuerpo", ha señalado Tamara, quien ha explicado que si lo han tirado en el río "es un indicio" de que no quieren que su familia lo encuentre, "porque si no aparece, la condena para los detenidos puede ser de solo tres años".

También ha señalado que el jefe de la Policía de Cuzco no descarta que se pudiera haber producido una agresión sexual y robo, porque el dinero que llevaba Nathaly no estaba en el hostal ni en las pertenencias que le han devuelto a sus padres, que continuarán en Perú hasta que localicen su cuerpo.