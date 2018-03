El fracaso del Pacto por la Justicia, nueva grieta entre el PP y Ciudadanos

La subcomisión parlamentaria en la que los grupos intentaban alcanzar un Pacto por la Justicia ha cerrado hoy sus trabajos con un rotundo fracaso y una nueva grieta abierta en la relación entre el PP y Ciudadanos.

Justo un año después de que empezara a funcionar, con 33 comparecencias celebradas y 103 medidas consensuadas, hoy se ha zanjado la subcomisión en una reunión a la que solo han asistido los diputados del PP y del PNV, pues el PSOE ha decidido descolgarse a última hora.

Unidos Podemos decidió descolgarse de los trabajos en noviembre, al entender que la subcomisión estaba estancada y que lo que se proponía era un "insulto" a la ciudadanía.

Poco después, a finales de diciembre, fue Ciudadanos el partido que decidió no seguir negociando ante la falta de acuerdo para incluir una propuesta concreta: la elección directa por los jueces de los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial de extracción judicial.

Esa medida estaba incluida en el pacto de legislatura del PP y Ciudadanos y, de hecho, aunque los populares prefieren otra fórmula, han incluido la de su socio en su documento de propuestas.

En concreto, el PP propone "impulsar, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales del CGPJ para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados".

La cuestión es que ese consenso no existe (el PSOE no es partidario de esa fórmula), y Ciudadanos ha cumplido su advertencia de que, sin esa medida, no volvería al acuerdo.

Hoy, una vez celebrada la última sesión de la subcomisión, la parlamentaria del PP María Jesús Moro ha arremetido contra Ciudadanos y ha atribuido a "su irresponsabilidad" el fracaso del Pacto por la Justicia.

No solo ella: también el diputado del PNV Mikel Legarda ha criticado el "oportunismo" de Ciudadanos. "Es lamentable, han puesto sus intereses por encima del interés general, y su oportunismo ha hecho saltar por los aires todo", ha añadido.

Los socialistas, por su parte, han repartido las culpas entre el PP y Ciudadanos, por su "cerrazón", y Unidos Podemos, por salirse de la subcomisión.

Todo ello has ocurrido en la misma semana en la que Ciudadanos y el PP se han distanciado después de que el partido de Albert Rivera decidiera desbloquear la tramitación de la reforma de la Ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza.

La crisis en la relación entre los socios de investidura se ha notado además en el debate presupuestario, pues, mientras el Gobierno ha recordado a Ciudadanos que entre sus obligaciones está apoyar las cuentas, que aprobará el 23 de marzo, el partido naranja insiste en poner condiciones: desde la dimisión de la senadora imputada Pilar Barreiro hasta la rebaja del IRPF a los mileuristas.