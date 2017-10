Al menos cuatro heridos en protestas contra la Comisión Electoral en Kenia

Al menos cuatro personas resultaron hoy heridas, una de ellas a causa de un disparo, durante una nueva jornada de protestas convocadas por la oposición contra la Comisión Electoral en Nairobi, informan los medios locales.

Los otros tres heridos fueron atropellados por un vehículo que no se detuvo ante los manifestantes, conducido por un agente de Policía, según el diario Daily Nation.

En las protestas del pasado viernes, varias personas resultaron heridas en el oeste del país, en localidades como Kisumu, donde una bala disparada por las fuerzas de seguridad alcanzó a un manifestante en la pierna, por lo que tuvo que ser atendido de urgencia en el hospital.

Estas manifestaciones, que están convocadas por el principal partido opositor, la Súper Alianza Nacional (NASA, siglas en inglés), en todo el país para todos los lunes, miércoles y viernes previos a la repetición de las presidenciales del próximo día 26, exigen reformas en la Comisión Electoral.

La NASA y sus seguidores acusan a la Comisión de no querer evitar irregularidades como las que cometió durante las anuladas elecciones del pasado 8 de agosto, que se saldaron con la reelección del actual presidente, Uhuru Kenyatta.

El Tribunal Supremo invalidó su victoria el pasado 1 de septiembre al considerar que las irregularidades habían afectado al proceso electoral en su conjunto, destacando entre ellas que la Comisión proclamase la victoria de Kenyatta cuando aún faltaban más de 10.000 actas electorales por contabilizar en el recuento final.

Debido a esto, la oposición exige medidas como la dimisión del director de la Comisión, Ezra Chiloba, así como el fin de los contratos con la firma francesa OT-Morpho, que lleva los sistemas electrónicos de transmisión de voto, o Al Ghurair, la empresa dubaití encargada de la impresión de las papeletas.

El líder de la NASA, Raila Odinga, ha amenazado reiteradamente con no presentarse a los comicios si sus exigencias no son atendidas, al considerar que no pueden confiar en que la actual Comisión organice unas elecciones "libres, justas y creíbles".