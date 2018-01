La capital hondureña con rigurosa seguridad por la investidura de Hernández

La capital de Honduras amaneció hoy con rigurosas medidas de seguridad por la investidura del presidente Juan Orlando Hernández, que iniciará su segundo mandato, lo que rechaza la oposición que aduce que ganó las elecciones generales del 26 de noviembre pasado con "fraude".

Miles de efectivos del Ejército y la Policía Nacional patrullan la ciudad y otros permanecen en puntos de acceso, que se localiza en el centro del país.

Hernández reiteró el jueves que la ceremonia de la toma de posesión de su segundo mandato, de cuatro años, será sencilla y austera "porque hay que trabajar", según un comunicado de la Presidencia.

Oficialmente no se sabe si Hernández será investido en la sede del Banco Central de Honduras, situado a orillas de un bulevar en el extremo oriental de la ciudad o en el Estadio Nacional, en el centro, donde tradicionalmente realizaban la ceremonia la mayoría de los gobernantes desde el siglo pasado, en una sesión pública especial del Parlamento.

En ambas instalaciones se han venido haciendo trabajos de instalaciones de escenarios, según han informado medios locales de prensa.

Para la segunda investidura de Hernández no se espera la llegada de presidentes de otros países, lo que el gobernante aduce a que no hace falta porque se trata de una reelección presidencial.

El gobernante buscó la reelección bajo la bandera del gobernante Partido Nacional entre el rechazo de la oposición que además alega que lo hizo violentando la Constitución, que no le permite ese derecho al presidente del país, solamente a los alcaldes y diputados.

La Constitución de Honduras no permite la reelección presidencial, pero un fallo del poder judicial en el 2015, dejó abierta esta posibilidad.

El excandidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, aseguró que el ganador de los comicios fue él, pero que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le hizo un fraude para que Hernández fuera reelegido y señaló que espera que mañana unas 400.000 personas se aproximen al Estadio Nacional para evitar que Hernández asuma el segundo mandato.

Por otra parte, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA denunció hoy que la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto del país ha sido trastocada en su texto, lo cual calificó como "un delito", y anunció una investigación para identificar a los responsables.

"El texto aprobado por el pleno del Congreso Nacional no es el texto publicado en La Gaceta, es decir se ha falseado, defraudado la voluntad del soberano del Congreso Nacional introduciendo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados el pasado 18 de enero, esto no es un error, no es una errata, es un delito", dijo el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, en rueda de prensa.