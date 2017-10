El incendio que obligó a desalojar viviendas en Monforte comenzó en 4 focos

El alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, informó de que uno de los incendios que arrasó ayer parte de ese municipio de la Zona Sur de Lugo comenzó en cuatro focos de forma simultánea, por lo que no duda de que el fuego fue claramente "provocado".

"No hubo tormenta. Comenzó en cuatro puntos distintos de forma simultánea. Claro que fue intencionado. No es lógico. No es normal que el monte empiece a arder así", si nadie le planta fuego, dijo el alcalde.

La pasada noche se vivieron momentos de tensión en el municipio monfortino, dijo Tomé, dado que la proximidad de las llamas a las casas obligó a decretar el nivel 2 de alerta e incluso hubo que desalojar varias casas en distintos núcleos de población.

Concretamente, en el núcleo de Ríos fueron desalojadas tres viviendas en las que viven diez personas, precisó el regidor local, aunque posteriormente ya pudieron regresar a sus casas.

También hubo que desalojar una casa próxima a la iglesia, en la que viven dos personas, porque el fuego se acercó peligrosamente a ambas construcciones.

A causa del fuego, la carretera Nacional 120 también estuvo cortada al tráfico en el lugar de Bascós hasta "las seis de la madrugada", dijo Tomé, quien confía en que lo peor, o al menos el peligro para las casas, ya haya pasado.