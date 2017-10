Mas matiza que la independencia no será real hasta que Cataluña tenga el control de fronteras, hacienda y justicia

En una entrevista al 'Financial Times' se había publicado que el expresidente había afirmado que Cataluña aún no está preparada "para la independencia real", pero Mas ha remitido un comunicado en el que aclara que en esa entrevista dijo que para ser independiente a Cataluña le faltan cosas que todavía no tiene.

"Control de infraestructuras, de aduanas y fronteras, que la gente pague a la Hacienda Catalana y una administración de justicia que haga cumplir las leyes del Parlament. Hasta que esto no sea operativo, la independencia no es real", ha aclarado el presidente en el comunicado recogido por Europa Press.