Los independentistas ideaban un estado pacifista sin ejército como Costa Rica, según un informe

El Govern que surgiera tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) instauraría un estado pacifista sin ejército similar a Costa Rica y, para situaciones de riesgo, no descartarían buscar apoyos externos.

Así se señala en un informe de la Guardia Civil sobre el plan soberanista de Cataluña, que analiza las "lagunas" que tenía el Govern una vez proclamada la DUI, según han indicado a Efe fuentes próximas a la investigación.

En relación a la Defensa de la nueva nación independiente, el plan era instaurar un estado a modo de aquellos países que, como Costa Rica o Suiza, no tienen Ejército.

Y si se produjera una situación que supusiera un riesgo para la nueva república, los soberanistas creían que podría explorarse una ayuda de otros países.

Según publica hoy el diario El Mundo, otro de los proyectos era impulsar al menos cinco unidades policiales que cubrieran las competencias que actualmente tiene el Estado español y que pensaban asumir, según figuraba en un informe incautado por la Guardia Civil y titulado "La seguridad de la República catalana; primeros planteamientos".

La información del diario precisa que en ese informe se asegura que "las amenazas no sólo no pararán con la independencia de Cataluña, sino que podrían agravarse; y no es recomendable confiar en la colaboración del Estado español", si bien entienden que los ataques a Cataluña "son poco probables pero no completamente descartables".

Respecto a las unidades policiales a crear dentro de los Mossos d'Esquadra propone, según El Mundo, una para luchar contra la delincuencia organizada interna y trasnacional, otra de Información para combatir el terrorismo y el narcotráfico, otra aduanera, otra dedicada al control del espacio aéreo y una quinta para el registro de identidades.