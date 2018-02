Un indígena de Guatemala que se opone a una hidroeléctrica irá a una audiencia el lunes

El líder indígena q'eqchi' Bernardo Caal, que lucha contra los proyectos de una hidroeléctrica del grupo español ACS en Guatemala, verá al juez en la audiencia de primera declaración el lunes, adelantó hoy a Efe Julio González, del colectivo Madre Selva.

Caal, que ha denunciado públicamente las supuestas ilegalidades en el otorgamiento de licencias ambientales y concesiones de mega proyectos hidroeléctricos en el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz, fue detenido el pasado martes, según él de manera ilegal.

El líder y activista comunitario fue arrestado el 30 de enero en Cobán cuando se encontraba en un juzgado para responder a una acusación previa por estafa y fue en ese momento cuando los agentes lo capturaron y le notificaron nuevos delitos, entre ellos "robo, instigación a delinquir, amenazas y detenciones ilegales".

"Otro cargo y van a venir más. Esto no va a terminar aquí. Solvento uno y arman otros. Aquí la idea es intimidar y callar, pero conmigo se equivocaron porque a mi no me van a lograr callar", dijo en el momento de su detención el líder, quien denunció ser un preso político.

Caal ha sido uno de los líderes indígenas que ha pedido al Grupo Cobra, del español Florentino Pérez, suspender la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en el río Cahabón por poner en riesgo a 29.000 indígenas.

"Estoy siendo detenido por la fuerza pública (...). Hay una persecución política en mi contra, me declaro preso político en estos momentos", dijo el dirigente mientras era detenido, y agregó que el único delito que cometió fue denunciar a las empresas que "secuestraron" el río Cahabón.

Desde que se conociera su detención, Alianza por la Solidaridad, junto con Greenpeace España, han lanzado una campaña de recogida de firmas que dirigirán a la embajada de Guatemala en España para pedir la libertad del líder indígena y que el Estado proteja a los defensores de los ataques y amenazas que sufren a diario.

Hace meses, el propio líder indígena declaró que tenía miedo de acabar como Berta Cáceres, en alusión a la líder hondureña asesinada en 2016 por oponerse a proyectos hidroeléctricos en su país. También Bernardo ha denunciado en numerosas ocasiones el proyecto Oxec y al complejo hidroeléctrico Renace.

"La intención de encarcelar a Bernardo es callar la voz del pueblo q'eqchi' que ha denunciado la violación de derechos de hombres, mujeres y niños afectados en su derecho a la vida, el agua y el territorio", dijo González, quien lamentó que las empresas sigan delinquiendo mientras los defensores "acaban en la cárcel".

Las obras de las dos hidroeléctricas, Renace y Oxec, han sido motivo de numerosas manifestaciones en la capital de Guatemala durante los últimos años.

Según el colectivo Madre Selva, la última detención de Caal fue "premeditada" y es promovida por la empresa Oxec, pues acusan al líder de participar en una manifestación en 2015 en la que hubo robos y los abogados de la entidad identificaron "por la televisión" al acusado.

González dijo a Efe que las comunidades se han declarado "en asamblea permanente" y que están cerrando "escalonadamente" los acceso a Cahabón "por tiempo indefinido" hasta que liberen al líder indígena.

Será también el lunes, a la misma hora en la que el líder indígena enfrente su audiencia -las 09.00 hora local (15.00 GMT)-, cuando la Articulación por la Vida, Contra la Impunidad y la Corrupción de Guatemala emite un pronunciamiento sobre este caso.

Amnistía Internacional publicó en 2016 un informe en el que denunciaba que Guatemala, junto con Honduras, era uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos. Solo en 2015 fueron asesinados 18 de ellos en su territorio.