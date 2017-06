La oposición no piensa renunciar a interrogar a Bárcenas y criticar la financiación del PP aunque el extesorero no hable

Los grupos parlamentarios de la oposición tienen claro que no van a renunciar a sus turnos de intervención cuando Luis Bárcenas acuda el lunes a la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP y, aunque el extesorero ya haya anunciado que no va a hablar ante el Congreso para no perjudicar su defensa en los casos judiciales donde está afectado, los portavoces le dirigirán preguntas y pondrán en cuestión la supuesta 'caja B'.