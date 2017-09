La interventora de la Generalitat certifica ante Hacienda que no se están pagando ilegalidades con dinero público

La interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal, ha remitido este jueves al Ministerio de Hacienda las certificaciones requeridas para el pago de alquileres, nóminas, impuestos y otra serie de gastos. En esa documentación, se certifica que no se está destinando dinero público para gastos no amparados por la ley, según informaron a Europa Press fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro.

A pesar de que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, remitió una carta a Hacienda en la que anunciaba que dejarían de enviar los informes semanales sobre el gasto del Ejecutivo catalán y de que la Intervención General de Cataluña anunció que atacaba la orden del Govern, finalmente la interventora general ha remitido al Ministerio los informes semanales y las certificaciones exigidas por Montoro para poder pagar directamente los gastos del Gobierno catalán.

El titular de Hacienda ya ha garantizado que los funcionarios de la Generalitat cobrarán sus nóminas "en plazo" y ha precisado que no habrá ningún problema para el abono de los salarios de los funcionarios, que los cobran a través de los bancos, y que éstos, además, recibirán sus estipendios "en plazo".

La intervención 'de facto' de las cuentas públicas catalanas ya es un hecho y se prolongará de manera indefinida hasta que se encauce la situación en Cataluña. Esta intervención implica que será el Ministerio quien asuma el pago directo de las nóminas de la Generalitat, así como de los servicios esenciales: educación, sanidad y servicios sociales.

El resto de servicios no incluidos en estos capítulos también está intervenido, tras la firma, por parte de Montoro, de un acuerdo de no disponibilidad de crédito para gastos que no estén ya previstos.