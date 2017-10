La investigación establece creíbles acusaciones contra el expremier Heath por abuso

Siete de las 42 denuncias presentadas contra el ex primer ministro conservador británico Edward Heath (1916-2005) por supuestos abusos de menores varones eran lo suficientemente creíbles como para haberle interrogado, según una pesquisa de Policía del condado de Wiltshire (centro de Inglaterra).

Las fuerzas del orden han puntualizado que la investigación no se ha centrado en establecer la culpabilidad o inocencia de Heath -primer ministro entre 1970 y 1974-, puesto que no es política de la fiscalía presentar cargos sobre un sospechoso que está muerto al no haber posibilidad de un proceso judicial.

El objetivo de la investigación, conocida como "Operación Conifer" y que llevó dos años, era establecer si había suficientes pruebas para haber interrogado al antiguo "premier", quien fue diputado conservador por la circunscripción inglesa de Bexley.

Las denuncias contra Heath -que ostentaba el título de Sir y falleció en 2005 a los 89 años- estaban centradas concretamente en siete casos, entre ellos la violación de un niño de 11 años, y las agresiones sexuales de un menor de 10 y de otro de 15 durante unos encuentros "pagados".

Tras conocerse el resultado de la pesquisa, el exsecretario de Heath, Lord Armstrong, dijo que el informe ni justifica ni disipa "la nube de la sospecha" contra el político "tory".

"Todos los que conocieron a Sir Edward Heath o trabajaron con él, sin excepción, están convencidos de que las denuncias de abusos de menores no tienen fundamento", agregó.

La "Operación Conifer" se limitó a indagar en las denuncias de 42 personas sobre presuntos abusos cometidos entre 1956 y 1992, de las que siete eran bastante creíbles, insistió la Policía.

Amigos y antiguos colegas del antiguo "premier" han indicado en varias ocasiones que éste era "completamente asexual" y restaron veracidad a las denuncias contra él.

En tanto, la llamada Investigación Independiente sobre Abusos Sexuales de Niños (IICSA, siglas en inglés) ha puntualizado hoy que realizará una investigación sobre este caso.

"Sobre las denuncias contra Sir Edward Heath, la investigación se centrará en si las instituciones de Westminster (centro del Gobierno) tenían conocimiento" de lo supuestamente ocurrido.

Heath, el político que metió al Reino Unido en la Unión Europea (UE) en 1973, fue elegido diputado en 1950 por la circunscripción de Bexley (sureste de Londres), escaño que conservó durante 50 años.

Tras el fracaso de las elecciones de 1974, Heath, que era soltero, fue sustituido por la conservadora Margaret Thatcher en 1975 como líder conservadora.