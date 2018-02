Ya son seis los investigados por el "procés" huidos de la Justicia

Con el anuncio de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que se encuentra en Suiza, de que no acudirá a declarar mañana al Tribunal Supremo son ya seis de los veintiocho investigados por el proceso independentista en el Alto Tribunal los que están huidos de la Justicia fuera de España.Gabriel, que inicialmente debía haber declarado la semana pasada pero a quien el juez Pablo Llarena concedió un aplazamiento hasta mañana, se une con su decisión de no presentarse en el Supremo a los fugados en Bruselas: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín y Meritxell Serret (ERC) y Clara Ponsatí y Lluis Puig (JxCAT).Los cinco fugados en Bélgica obtuvieron acta de diputado en las últimas elecciones, aunque Serret, Ponsatí y Puig han renunciado a su escaño para permitir una mayoría independentista en una hipotética sesión de investidura de Puigdemont.Además, otros cuatro investigados por el proceso independentista están en prisión, tres de ellos diputados electos en los comicios del 21 de diciembre.Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el exconseller de Interior Joaquim Forn, y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez.También se encuentra en prisión el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.En libertad bajo fianza se encuentran los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Borras.Todos salvo Borras elegidos diputados, aunque Mundó renunció posteriormente al acta de parlamentario.El exconseller Santi Vila, que dimitió antes de la aprobación de la declaración de independencia, también está en la causa y en libertad bajo fianza.Asimismo, Llarena investiga a seis miembros de la antigua Mesa del Parlament: la presidenta, Carme Forcadell, Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó (todos ellos en libertad bajo fianza) y Joan Josep Nuet, en libertad sin medidas cautelares.Los últimos en incorporarse a la causa han sido el expresidente catalán Artur Mas, que está declarando hoy ante el juez; la dirigente de ERC Marta Rovira, que quedó ayer en libertad bajo fianza de 60.000 euros; y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, a quien el juez no impuso medidas cautelares tras declarar ayer, .Llarena tampoco impuso medidas cautelares a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que declaró el día 14 de febrero.Hoy, además de Artur Mas, está previsto que comparezca ante el juez la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.