El juicio a Tamimi pone el foco sobre la ilegalidad de la ocupación israelí

La abogada de la adolescente palestina Ahed Tamimi, juzgada desde hoy a puerta cerrada en una prisión militar de Cisjordania por pegar a un soldado israelí, centrará su defensa en la ilegalidad de la ocupación israelí.

"La ocupación no es legal, así que la legalidad de una corte militar de la ocupación es cuestionable. Esto es lo que debería ser puesto a juicio", declaró su letrada, la mexicana-israelí Gabi Lasky, tras la primera sesión de la vista oral, de la que fueron desalojados periodistas y observadores diplomáticos por orden del juez.

Según explicó la abogada ante los medios, la Fiscalía Militar deberá responder a esta argumentación antes de la próxima sesión, fijada para el 11 de marzo.

Según Lasky, es nulo todo el marco legal en el que se desarrolla el proceso a la joven palestina, que cumplió recientemente 17 años estando en prisión y que permanece detenida desde hace casi dos meses, días después de que se hiciese viral un vídeo en el que aparecía agrediendo a un soldado.

"La ocupación debería ser atemporal y, al no serlo, no es legal. Israel ha dejado claro que no lo es, tanto por los asentamientos como por la nueva ley de anexión de las colonias. Es hora de que empecemos a hablar no solo de la violación de los derechos por la ocupación, sino hablar de nuevo de la ilegalidad de la ocupación", destacó Lasky.

La letrada señaló que hay una diferencia entre los colonos judíos que residen en Cisjordania, a los que nos les suele aplicar la ley militar, y los jóvenes palestinos, que sí son sometidos a este sistema.

"Esto, en sí mismo, debería eliminar los cargos porque son dos sistemas legales separados que se aplican a dos pueblos diferentes de acuerdo a su etnicidad. Esto es apartheid y es ilegal", acusó.

El caso de Tamimi ha acaparado atención internacional después de que se difundiera el vídeo en el que aparece junto a su madre Nariman y su prima Nour, de 21 años, golpeando a dos soldados israelíes en el patio de su casa en la localidad cisjordana de Nabi Saleh, en una jornada de protestas palestinas en las que un primo suyo de 14 años había recibido un disparo en la cara.

La joven, de melena rubia y ojos claros, rasgos poco frecuentes en Palestina, fue detenida cuatro días después y es acusada de doce cargos, entre ellos de atacar a las fuerzas de seguridad en cinco ocasiones, amenazar, arrojar piedras y participar en manifestaciones violentas, por lo que podría enfrentar una pena de hasta diez años de prisión, pese a ser menor de edad.

También han sido arrestadas su madre, acusada de cinco cargos y con la que comparte prisión, y su prima, que está en libertad bajo fianza.

Las tres comparecían hoy ante el juez.

La joven Tamimi lo hizo sonriente, negándose a que las fuerzas de seguridad israelíes le quitaran las esposas que llevaba en las manos y arrastrando las de sus pies.

Como ya se ha hecho habitual en ella durante las sesiones, prestó poca atención al proceso -que se desarrolló en hebreo con traducción al árabe- y se centró en comunicarse con su padre, Basem Tamimi, y con el resto de familiares que acuden a verla desde la última fila de la sala.

El juez ordenó la salida de periodistas y observadores para proteger la privacidad de la menor, decisión que, según la abogada, debería corresponder a la propia acusada y a su familia.

"Saben que gente fuera de esta prisión está interesada en su caso. Y saben que sus derechos han sido infringidos", destacó, "lo mismo que los derechos de otros menores palestinos (...) Así que para mantenerse fuera de la vista cierran las puertas", acusó.

Lasky cree que las acusaciones contra la menor se hacen solo "para disuadir a otros jóvenes palestinos de resistir la ocupación como ella".

Basem Tamimi, aseguró al salir de la sala que únicamente habían leído y hablado de los cargos contra Ahed.

"No sabemos lo que va a pasar (...) Necesitamos que los medios y la audiencia vean lo que ocurre porque no confiamos en esta corte, en este sistema, y tenemos miedo a que algo les pase a Ahed y a su madre. Necesito que los medios y la gente miren lo que ocurre en este tribunal", pidió.

Por María Sevillano