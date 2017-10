Los laboristas de Jacinda Ardern gobernarán en Nueva Zelanda en coalición

La líder del Partido Laborista de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, será la próxima primera ministra del país gracias a un acuerdo de coalición, pese a que su formación no fue la más votada en la elecciones de septiembre.

"Me siento extraordinariamente honrada y privilegiada de estar en la posición de formar un gobierno", dijo Ardern en rueda de prensa al confirmar el pacto con la formación nacionalista New Zealand First (Nueva Zelanda Primero), con Winston Peters al frente.

El tradicional aliado de los laboristas, el Partido Verde, mantiene una reunión interna antes de que sean confirmados "los acuerdos finales para formar un gobierno progresista liderado por los laboristas", remarcó Ardern, de 37 años, que se convertirá en la tercera mujer en gobernar en Nueva Zelanda.

"Vamos a asegurarnos que somos un gobierno activo que trabaja junto a las personas para alcanzar sus necesidades", apuntó la líder laborista.

El actual primer ministro y líder del Partido Nacional, Bill English, pidió a Ardern que se tome "muy en serio" su futura posición.

El Partido Nacional, en el poder desde 2008, se impuso en los comicios celebrados el 23 de septiembre con el 45 por ciento de los votos, que le han proporcionado 56 de los 120 escaños del Parlamento neozelandés; y a los que se suma un parlamentario de su aliado Partido ACT.

Un número insuficiente para formar Ejecutivo frente a los 63 asientos que suman laboristas (46 escaños y un 37 %), Nueva Zelanda Primero (9 escaños y un 7,2%) y el Partido Verde (8 escaños y 6,3%).

Antes de que hablase Ardern, Peters confirmó el apoyo de su formación a los laboristas al destacar que la mayoría de ciudadanos votó "por un cambio de gobierno".

Peters, cuya formación se opone a la inmigración, justificó su decisión al decir que "existe demasiada gente viviendo en condiciones degradadas y pobres" que ha sido olvidada por aquellos que han estado en el poder.

"El capitalismo necesita recobrar su rostro humano", afirmó el líder nacionalista.

Los laboristas han ofrecido a Nueva Zelanda Primero el puesto de viceprimer ministro y cuatro carteras gubernamentales, además de una subsecretaría parlamentaria, reveló Ardern.

Los representantes del Partido Laborista se reunirán mañana para elegir los cargos ministeriales.

"Intentaremos ser lo más proporcional posible" al decidir la repartición de las carteras, en la que se desconoce qué le tocará al Partido Verde.

Ardern tomó el mando de los laboristas a menos de dos meses de las elecciones tras la dimisión de Andrew Little por los malos resultados otorgados en las encuestas de intención de voto y ha logrado que su partido regrese al poder tras 8 años en la oposición.

La joven líder laborista prometió hoy cumplir las promesas electorales que incluyen la lucha contra la pobreza infantil, el acceso a la vivienda, la enseñanza universitaria gratuita, reducir la inmigración y despenalizar el aborto.

Ardern, cuyo carisma ha sido comparado al del canadiense Justin Trudeau o el francés Emmanuel Macron, también reafirmó hoy que buscará prohibir las inversiones extranjeras en las viviendas ya construidas durante los cien primeros días de su mandato.

Asimismo reafirmó que no firmará un nuevo Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), tras la renuncia de Estados Unidos, si el pacto no garantiza la viabilidad de su política nacional frente a la inversión foránea en bienes inmuebles.

"No queremos permitir que la economía se deje llevar por el precio de las viviendas, la inflación y el crecimiento de la población", señaló.

Desde que las autoridades introdujeron en 1996 el sistema mixto de candidatos y listas cerradas, ningún partido ha alcanzado la mayoría absoluta en el Parlamento para formar Gobierno.