El letrado mayor del Parlament ve sin "recorrido" impugnar la candidatura

El letrado mayor del Parlament de Cataluña, Antoni Bayona, ha considerado hoy que impugnar la candidatura a president de la Generalitat de Carles Puigdemont "no tiene ningún recorrido" jurídico, porque es una medida "preventiva".

Bayona ha participado hoy en Vitoria en un seminario sobre reformas de los reglamentos de los parlamentos y asambleas, organizado por el Parlamento Vasco.

Durante su intervención se ha referido al pleno de investidura que va a celebrar el Parlament el próximo martes y al recurso que ha presentado el Gobierno ante el Tribunal Constitucional para impedir la investidura de Puigdemont con el que pretende impugnar tanto la resolución del presidente del Parlament, Roger Torrent, planteando esa candidatura como la que firmó convocando el pleno para hacerla efectiva.

El letrado mayor del Parlament catalán ha recordado que el dictamen del Consejo de Estado "no daba su apoyo" a esa impugnación de la candidatura de una persona, como el expresident, que "no está inhabilitado para el cargo".

Por ello ha dicho que Puigdemont podría regresar a España para acudir al pleno y que si fuera detenido por los procedimientos abiertos contra él por el proceso soberanista el juez podría dejarle participar en el pleno. "Jurídicamente es posible", ha sentenciado.

Otro escenario que ha apuntado Bayona, que tendría "más apoyo constitucional", es que el Gobierno esperase a "las 15 horas del día 30", cuando está convocado el pleno, para "ver qué sucede" en el Parlament.

A este respecto ha apuntado a posibilidad de que un diputado pretendiera "actuar en nombre" del candidato oficial y entonces "se produciría otro 6 y 7 de septiembre, un día un poco negro", en referencia a cuando se aprobaron las leyes de transitoriedad y de referéndum.

Bayona ha explicado que si la Mesa del Parlament decide que esa fórmula es válida y que se puede celebrar el debate sí se podría dar que el Estado "impugnara" la sesión porque se infringe el reglamento y que los grupos de la oposición podrían denunciar que "se están vulnerando sus derechos a tener el debate".

El letrado mayor ha considerado que esta fórmula de que un diputado sustituya al candidato es "aún peor" que la posibilidad de una investidura telemática, porque el reglamento del Parlament recoge que un diputado puede sustituir a otro cuando ambos "tienen la misma posición y estatus jurídico".

Bayona ha aclarado que en este caso no se daría, ya que solo el "candidato tiene esa condición" y el otro diputado no y además "no habría debate de investidura" sino que este se limitaría a leer el discurso del primero.

Ha concluido que si finalmente se diera al escenario de una impugnación y que el Tribunal Constitucional suspendiera la sesión, este, por "sentido común", debería "dictar una resolución" definitiva "en el plazo de 24 o 48 horas" para que se pudiera continuar con el procedimiento parlamentario de elección del president de la Generalitat.

"No se podría proponer un nuevo candidato si no se sabe si el primero (Puigdemont) va a ser validado", ha recalcado.