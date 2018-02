Los letrados prevén tener el informe sobre la investidura este martes o el miércoles

Los letrados del Parlament han comunicado a los grupos que prevén tener el informe sobre los plazos de la investidura entre este martes por la tarde y el miércoles, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Se esperaba que estuviera listo para la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces de este martes a las 10 pero el letrado mayor, Antoni Bayona, ha explicado en esta misma reunión que es un informe "más complicado" de lo previsto.

El informe, no vinculante, debe decir si el plazo de dos meses del Parlament para investir a un presidente de la Generalitat empezó a correr el martes de la semana pasada --cuando se aplazó el pleno de investidura-- o si no se ha iniciado la cuenta atrás porque el pleno no llegó a celebrarse.

Los letrados deben entregarlo a los miembros de la Mesa, compuesta por dos diputados de ERC, dos de JxCat, dos de Cs y uno del PSC, que serán los primeros en tener acceso al documento.

Las mismas fuentes señalan que no será necesario reunir a la Mesa de forma extraordinaria para analizar el informe: todos los grupos tendrán acceso, y, al no ser vinculante, el presidente de la Cámara no está sometido obligatoriamente al criterio de los juristas.

LA IMPORTANCIA DE LOS PLAZOS

El aplazamiento del pleno del investidura abrió un escenario inédito no previsto por la ley que regula cómo investir a un presidente de la Generalitat, y ha generado dudas entre los grupos sobre si han empezado a correr o no los dos meses de plazo para tener presidente.

La importancia radica en que, si hubiera empezado a correr el reloj, el tiempo apremiaría a JxCat y a ERC para encontrar un pacto que desencalle la investidura, mientras que, si se considera que el tiempo no ha empezado a contarse, tendrían más tiempo para un acuerdo.

La ley fija que, si no se acuerda investir a un candidato pasados los dos meses, el Parlament queda disuelto automáticamente y hay que convocar nuevas elecciones, que serían en primavera.