El líder izquierdista ruso condenado a cinco días de arresto por desacato

El líder izquierdista ruso Serguéi Udaltsov fue condenado hoy a cinco días de arresto administrativo tras ser detenido el sábado por participar en una protesta no autorizada.

Udaltsov, liberado recientemente tras cumplir cuatro años y medio de cárcel por participar en 2012 en disturbios antigubernamentales, fue sentenciado, junto a varias decenas de opositores, por desacato a la policía.

Según la acusación, el opositor y sus correligionarios se negaron a dispersarse cuando la policía les conminó a hacerlo en una céntrica calle moscovita.

Udaltsov niega haber cometido algún delito y aseguró que se desplazó al centro de la ciudad con el objetivo de reunirse con "unos amigos".

El opositor y el famoso escritor Eduard Limónov, líder del movimiento antigubernamenal La Otra Rusia, fueron detenidos cuando se disponían a participar en una protesta anticapitalista, que no había sido consensuada con el Ayuntamiento.

"Me dijeron que había organizado un acto ilegal y que obstruyo el paso de los transeúntes. Cuando me detuvieron no había ni banderas ni pancartas. Simplemente, estábamos al lado de un semáforo esperando para cruzar la calle. Considero nuestra detención ilegal", dijo.

Udaltsov, quien llamó recientemente a los partidos de izquierdas a presentar una candidatura única a las presidenciales de marzo de 2018, admitió que el Ayuntamiento había rechazado su solicitud de manifestación.

Udaltsov y Limónov, dos de los opositores más críticos con el Kremlin, no apoyan al líder de la oposición extraparlamentaria rusa, Alexéi Navalni, considerado el único político que puede hacer sombra al jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Las dos últimas protestas multitudinarias convocadas por Navalni en marzo y junio para denunciar la corrupción en la administración pública también acabaron con la detención de centenares de manifestantes, incluido su líder.