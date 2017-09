Los líderes de ANC y Òmnium "no tienen miedo" y llaman a la movilización permanente

Los líderes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han asegurado hoy "no tener miedo", pese a ser señalados por la Fiscalía en la denuncia por sedición por los disturbios en Cataluña, y han hecho un llamamiento a la "movilización permanente y pacífica".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia por sedición por los disturbios en Cataluña durante la operación policial para evitar la celebración del referéndum del 1-O, en la que menciona expresamente a los presidentes de la ANC y Òmnium.

La denuncia describe además que los incidentes fueron protagonizados por "una turba" e interpreta "la sedición", "forma colectiva y tumultuaria de alzamiento", como "rebelión en pequeño".

A esa denuncia han respondido ambos dirigentes de las entidades soberanistas, tanto en declaraciones ante los periodistas como en su intervención ante la multitud de personas que se concentran ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en protesta por las detenciones de cargos relacionados con la celebración del 1-O.

Sànchez ha criticado que esa denuncia "no tiene el objetivo de describir una realidad, sino justificar una conclusión: quieren aplicar el Código Penal y condenar por sedición a las entidades y personas que creen que son elementos que llevan a la movilización".

"Como hemos dicho, no tenemos miedo. No es un problema personal ante el que nosotros tengamos que temer nada. Las urnas nunca generan tumulto ni son problemas", ha dicho Sànchez. "Quien tenga ganas de reír que lea la nota de la Fiscalía, con fragmentos propios de una novela de humor que no responden a lo ocurrido".

Por su parte, Cuixart ha dicho "tener la conciencia tranquila, porque no estamos cometiendo ningún delito". "No tenemos ningún miedo porque estamos convencidos de que lo que hacemos es en legitima defensa, desde la serenidad".

"La Fiscalía nos acusa de una cosa que tiene razón, la de incitar a la movilización permanente. Pues tiene razón, señor fiscal: ¡Catalanes, movilización permanente en defensa de Cataluña! ¡Movilización permanente, democrática y pacífica", ha exclamado ante los concentrados.

Cuixart ha dicho que las entidades "van de cara" y que "nunca" han tenido "una vocación de martirio": "Tras nosotros hay centenares de miles de personas dispuestas a ocupar nuestro lugar. Que tenga clara la Fiscalía y el Gobierno que cuando nos atacan a uno, atacan a todo el pueblo de Cataluña".

"No tenemos miedo y no lo hemos tenido nunca. No lo tuvieron nuestros padres y no lo tienen nuestros hijos en la universidad", ha afirmado. "Si nos quieren encontrar, nos encontrarán en plazas y calles, pegando carteles en defensa de la democracia, a cara descubierta. No nos escondemos de nada de lo que hacemos".

Los dirigentes han denunciado que se atribuyen "mentiras y comportamientos falsos" a las manifestaciones, con una terminología "no apropiada a nuestra época ni a lo que ocurre en las calles".

Por otro lado, Sànchez ha dicho "no compartir ni el acoso ni las críticas" a algunos periodistas de medios de comunicación en las recientes manifestaciones, ya que pese a que no se puedan "compartir algunas líneas editoriales, los profesionales que trabajan para dar cobertura a los hechos merecen todo respeto y reconocimiento".

Tras los discursos, Sànchez y Cuixart han dado por desconvocada la concentración ante el TSJC, ya que se ha puesto en libertad a todos los cargos detenidos por el 1-O, aunque hasta última hora de esta tarde se organizan conciertos y actuaciones musicales en el lugar.