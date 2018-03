A juicio 2 miembros del Dáesh que tenían contacto directo con yihadistas de Siria

La Audiencia Nacional juzga hoy a dos marroquíes acusados de integrar una "célula local autónoma" del Dáesh que estaba en contacto directo con una veintena de yihadistas localizados en Siria y que se dedicaba a adoctrinar a futuros mujahidines para enviarlos a zonas de conflicto.

Unos hechos por los que Abdelillah Migou y Anouar Merabet se enfrentan a una petición fiscal de 9 y 11 años de prisión, respectivamente, por un delito de pertenencia a organización terrorista. En el caso de Merabet, la Fiscalía le imputa otro contra la salud pública y pide también el pago de una multa de 500.000 euros.

El ministerio público cree que ambos siguieron un proceso de radicalización similar al de algunos yihadistas vinculados a España que se desplazaron a Siria a combatir con el Dáesh.

Además, estaban vinculados con el Comité Conjunto para la Defensa de los Detenidos Islamistas (CCDDI), una plataforma en defensa de los derechos de los detenidos por motivos islamistas, pero con la que se da cobertura para llevar a cabo labores de apoyo, proselitismo y captación.

De hecho, prosigue el fiscal en su escrito, a ambos acusados se les vio "compartiendo primera línea" en concentraciones de corte salafista del CCDDI, donde coincidieron con jóvenes que posteriormente se unieron a las filas de la yihad.

Merabet, que ejercía la función de "sheikh" -referente religioso-, era, a juicio de la Fiscalía, quien ejercía "un rol destacado como aparente líder carismático virtual en las redes sociales" y mantenía "amistad" a través de Facebook con hasta 11 terroristas del Dáesh vinculados a una "katiba" -grupo de combatientes- investigada en Siria.

Además, colaboró a través del tráfico de hachís a financiar a sus "hermanos" de Marruecos "para cumplir con los fines de la organización terrorista".

Por su parte, Migou, usuario activo en las redes, llegó a manifestar su deseo de unirse a la yihad -"He tomado mi camino y no me desviaré", publicó- y difundió masivamente mensajes destinados a "atraer la atención de potenciales voluntarios para integrarse" en el Dáesh.

"Nosotros juramos lealtad a la yihad y nuestro único objetivo es el martirio" o "El paraíso no se consigue gratis sino con morteros, RPG, Dogma, PKS, Kalashnikov automático y granadas de TNT", fueron otros de los mensajes que publicó.

Al igual que su compatriota acusado, Migou entró en contacto a través de Facebook con hasta 10 yihadistas, algunos de ellos de la katiba investigada, "con amplia capacidad operativa y que cuenta con numerosos mártires en combate".