El ex primer ministro Shafiq no será candidato a la presidencia de Egipto

El ex primer ministro egipcio Ahmed Shafiq anunció hoy que no se presentará a las elecciones presidenciales previstas para la próxima primavera, pues no se considera la "persona óptima" para encabezar el país, con lo que zanjó los rumores sobre su posible candidatura.

Shafiq aseguró en su cuenta oficial de la red social Twitter que, tras observar "la realidad", se ha dado cuenta de que no es "la persona óptima para liderar los asuntos del Estado en el próximo periodo".

"He decidido no presentar mi candidatura a las elecciones presidenciales de 2018", destacó Shafiq, quien explicó: "Al volver a mi querida patria, decidí reconsiderar la situación general respecto a lo que había anunciado desde Emiratos Árabes Unidos, considerando que mi ausencia durante más de cinco años probablemente me haya alejado (...) de lo que ocurre sobre el terreno".

El veterano político regresó a El Cairo a principios de diciembre desde Emiratos Árabes Unidos, donde hizo pública su intención de presentarse a los comicios y denunció que las autoridades de ese país no le permitían viajar a Egipto para ello.

Sin embargo, tras su retorno, Shafiq pareció echarse atrás y residió en un hotel de El Cairo bajo supervisión de las autoridades, hasta que la semana pasada pudo trasladarse a su casa a las afueras de la capital egipcia, informaron medios locales.

Shafiq estuvo al frente de la cartera de Aviación Civil antes de la revolución de 2011, cuando fue designado primer ministro por el entonces presidente Hosni Mubarak, en un intento de apaciguar a los manifestantes que pedían reformas democráticas.

Tras la revuelta, compitió en los primeros comicios presidenciales en 2012 y perdió frente al islamista Mohamed Mursi, derrocado posteriormente en un golpe de Estado militar en julio de 2013 por el actual presidente, Abdelfatah al Sisi.

Desde entonces, Shafiq se había retirado de la política y, hasta su retorno, residía fuera de Egipto.