El primer ministro belga vuelve a defender al secretario de Asilo tras la polémica

El primer ministro belga, Charles Michel, volvió hoy a defender a su secretario de Estado de Migración y Asilo, Theo Francken, tras la polémica devolución de unos ciudadanos sudaneses que aseguraron haber sido torturados al retornar a su país, y criticó que "la izquierda no propone ninguna alternativa".

"Se trata de un asunto de alcance europeo (...) La izquierda no propone ninguna alternativa a lo que está haciendo este Gobierno", indicó Michel en la radio pública RTBF.

Los diferentes partidos que conforman el Ejecutivo belga han dado su apoyo a Francken, de los soberanistas de la N-VA, cuyo líder Bart De Wever ya ha dicho que prefiere abandonar la coalición de gobierno antes de dejar caer al secretario de Estado, cuya dimisión han solicitado grupos de la oposición como los democristianos francófonos del CdH.

Michel, liberal francófono, insistió hoy en que no quiere "una jungla de Calais en Bélgica", en referencia al campamento en el que se hacinaban principalmente inmigrantes subsaharianos en esa localidad francesa a la espera de tener una oportunidad para cruzar al Reino Unido.

"En verano constatamos que existía un riesgo real de que eso se produjera también en Bélgica, por lo que tomamos medidas fuertes para que eso no ocurriera, entre ellas cooperar con Sudán, tal y como lo hacen las Naciones Unidas y otros países europeos", dijo, al tiempo que insistió en que Bélgica "respeta las normas internacionales".

Michel dejó claro que Francken "no me mintió" sobre la devolución de los ciudadanos sudaneses, aunque admitió que "no me dio la totalidad de la información" que poseía sobre el caso.

En paralelo, la Comisión Europea (CE) rechazó hoy haber sido contactada por las autoridades belgas para esclarecer lo ocurrido a la vuelta de los sudaneses en su país.

"La CE no ha sido contactada por las autoridades belgas, pero es una investigación dentro de una competencia nacional" la que se lleva a cabo en Bélgica, indicó en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario la portavoz de Interior y Migración, Natasha Bertaud.