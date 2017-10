El ministro israelí Elkin: "Trump comete un gran error con los palestinos"

El ministro de Israel para Jerusalén y Medioambiente, Zeev Elkin, del partido conservador Likud, aseguró hoy a Efe que el presidente de EEUU, Donald Trump, "comete un gran error" en su política sobre Jerusalén y en su confianza en que puedan reiniciarse negociaciones de paz con los palestinos.

"En el contexto del proceso israelí-palestino, el presidente (Trump) está todavía dentro de un paradigma del pasado: cree que se puede conseguir algo con el actual liderazgo palestino. Está cometiendo un gran error", lamentó el ministro conservador.

A su entender, Trump no debe "tener expectativas de que el liderazgo palestino pueda ser un socio real para la paz".

Además, acusó a Casa Blanca de presionar a Israel para que "contenga la construcción en Judea y Samaria (nombres bíblicos para el territorio ocupado de Cisjordania)" y de "incumplir su promesa de trasladar la embajada (estadounidense de Tel Aviv) a Jerusalén".

"Alguien que entiende la situación real de esta zona, que observa cómo se desarrollan los acontecimientos, incluso en las ultimas semanas, puede entender que no puede esperarse nada del liderazgo actual palestino", declaró, y agregó que "lo que hay que hacer es pensar en qué va a ocurrir en la Autoridad Nacional Palestina (ANP) después de (el presidente) Mahmud Abás".

Elkin no ha ocultado en los últimos días sus críticas a Trump por incumplir su promesa de mover la embajada a Jerusalén, ciudad que Israel considera su capital pero que la comunidad internacional no reconoce como tal por tener la parte oriental ocupada a los palestinos y no tener un estatuto final definido.

"Trasladar la embajada no es una obligación de Trump para con Israel, sino para con sus votantes", apunta el ministro, y critica que Trump apueste por retrasarlo para tratar de reiniciar las negociaciones de paz.

La reciente entrada de Palestina en la Interpol, los pasos de la ANP para reconciliarse con el movimiento islamista Hamás y la "entrega de salarios a las familias de los terroristas" son algunas cuestiones que, aseguró, muestran la falta de voluntad de paz en la parte palestina.

"La persona que firmó los acuerdos de la reunificación entre (el partido) Al Fatah y Hamás la semana pasada fue Salah Al Aruri, que se responsabilizó del secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes. Alguien que quiere la paz, no paga salarios a terroristas y asesinos y no intenta unirse con Hamás", sentenció.