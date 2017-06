El nuevo ciberataque es mas profesional y desarrollado que WannaCry

El nuevo ciberataque se está extendiendo "bastante rápido" por decenas de organizaciones importantes de todo el mundo, según expertos consultados por Efe, que señalan que, si bien es pronto para saber si es más o menos virulento que el de mayo, parece "un trabajo bastante profesional y más desarrollado".

"Se trata de un ransomware ya conocido y aún así ha logrado afectar a muchas organizaciones, con lo cual es un trabajo bastante profesional", ha resumido a Efe el experto en ciberseguridad Deepak Daswani.

Daswani ha explicado que la infección de equipos es por un malware del tipo ransomware, de la familia conocida como Petya o Petrwrap, mediante el que se solicita un pago de 300 dólares en la moneda virtual bitcoin.

El virus de hoy es una variante de Petya, un tipo de ransomware que ya había aparecido otras veces y que en este caso se propaga a través de los mismos mecanismos que WannaCry -el de mayo pasado-.

"Parece que explota las mismas vulnerabilidades", ha detallado Daswani, "por lo que es raro que sigan existiendo tantos equipos expuestos sin actualizar en organizaciones tan importantes".

En cuanto si será más o menos virulento que el WannaCry, este experto ha manifestado que dependerá del impacto que genere en los equipos y del número de ordenadores que finalmente comprometa.

Por su parte, Josep Albors, responsable de investigación y concienciación del laboratorio de ciberseguridad ESET, ha relatado que este malware no parece que cifre la información, sino que modifica el "índice del disco duro" haciendo imposible el acceso a la misma.

WannaCry cifraba la información directamente y mostraba un mensaje pidiendo un rescate, pero el actual virus cambia el índice, por lo que el equipo no sabe buscar la información, lo que, en su opinión, significa que "han invertido en desarrollo".

En estas circunstancias, Albors ha apuntado que se debe mantener la calma y salvo que se sea experto no se debe trata de actuar sobre el disco duro, que se debe poner en manos de especialistas y no utilizar herramientas de reparación si no se dominan, ya que se pueden producir mas daños.

Al parecer ambos ransomware -el de ahora y el del pasado mayo- explotan la misma vulnerabilidad de Windows, si bien en la forma de propagarse hay algunas singularidades como que aprovecha algunas herramientas profesionales de comunicación entre equipos -como PSExec-.

Como recomendaciones generales sigue siendo válido mantener los sistemas operativos actualizados, disponer de copias de seguridad y sistemas capaz de detectar los ataques.

Las primeras versiones del Petya se detectaron en el primer trimestre de 2016 y la versión actual sobre las 13 horas de hoy, ha apuntado Albors.