La oposición paraguaya convoca marcha contra el polémico proyecto de reelección

El Partido Liberal, el mayor de la oposición, convocó hoy junto a otras formaciones políticas a una manifestación para el martes en Asunción contra el polémico proyecto de reelección presidencial y reiteró que no asistirá a la mesa de diálogo instalada por el presidente, Horacio Cartes.

El presidente de ese partido, Efraín Alegre, dijo en una rueda de prensa en la Plaza de Armas, frente al Congreso, que la ciudadanía ha de movilizarse para defender la Constitución ante el intento del oficialismo de que salga adelante el proyecto de enmienda para facultar la reelección presidencial, prohibida por la Constitución.

"Los paraguayos y las paraguayas queremos vivir en paz y que se respete nuestra Constitución, y solamente vamos a encontrar la paz si transitamos por el camino de la ley, por el camino de la Constitución", añadió Alegre.

El líder de los liberales señaló que la marcha del martes tendrá lugar ante la posibilidad de que esta semana la Cámara de Diputados trate ese proyecto, que fue aprobado por 25 senadores en una discutida votación que el 31 de marzo generó una ola de violencia en Asunción.

Alegre ratificó que su formación no estará en la tercera sesión de la mesa de diálogo de Cartes, el martes, si antes no se da marcha atrás al proyecto de enmienda y no se esclarece las responsabilidades de la muerte del joven militante muerto presuntamente por disparo de un policía, después de que efectivos allanaran la sede del Partido Liberal.

En ese sentido, Alegre divulgó una carta dirigida por su partido al titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Edmundo Valenzuela, en la que le comunica la decisión de no participar en esa tercera sesión de la mesa, al igual que en la dos anteriores.

Valenzuela, uno de los integrantes de la mesa, había instado a las formaciones ausentes a incorporase a ese foro, en el que hasta ahora han participado el presidente de Diputados, el oficialista Hugo Velázquez, el gubernamental Partido Colorado y el Frente Guasú. ambos grupos favorables a la enmienda.

Cartes convocó la mesa tras los violentos incidentes registrados frente al Congreso el 31 de marzo, cuando grupos de manifestantes incendiaron parte del edificio parlamentario y se enfrentaron con la Policía.

Luego la Policía asaltó la sede del Partido Liberal y resultó muerto Rodrigo Quintana, supuestamente a manos de un agente.

La violencia se desató después de que 25 senadores aprobaran el proyecto de enmienda en una reunión calificada de ilegal por el presidente del Senado, Roberto Acevedo, quien se retiró de la mesa de diálogo tras la primera sesión, y por las mismas razones que su partido, el Liberal.

El Partido Colorado respalda la reelección presidencial para presentar a Cartes como candidato en 2018, mientras que el Frente Guasú prevé postular al expresidente Fernando Lugo, pese a que la Constitución paraguaya prohíbe la reelección.