La oposición venezolana no irá al diálogo con el Gobierno sin garantías electorales

El diputado Luis Florido, negociador de la oposición venezolana en los diálogo con el Gobierno en República Dominicana, aseguró hoy que la delegación opositora no acudirá a la próxima cita anunciada para el 28 y 29 de este mes si el chavismo "no envía señales de querer dar garantías electorales".

"Si el Gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular (VP), no será posible concurrir a su país", publicó Florido en Twitter.

El presidente dominicano y uno de los acompañantes en el diálogo, Danilo Medina, anunció hoy que las dos partes confirmaron su participación en la siguiente ronda de diálogo, que anunció para final de mes y señaló que los encuentros son "la mejor solución para Venezuela y para su gente".