La oposición venezolana niega la asistencia de López a las reuniones con el Gobierno

El diputado venezolano y negociador de la oposición para el proceso de diálogo con el Gobierno, Luis Florido, negó que el líder antichavista Leopoldo López, en arresto domiciliario, haya asistido a reuniones con el oficialismo, tal y como aseguró hoy el presidente, Nicolás Maduro.

"Es falso. Maduro miente porque sabe que comunidad internacional presiona salida a través de elecciones democráticas y garantías", escribió el parlamentario a través de la red social Twitter.

Maduro había afirmado este domingo que él mismo ha autorizado que López asista a estas reuniones, aún en su condición de "penado".

Esta semana, representantes del Gobierno venezolano y la oposición se reunieron en República Dominicana, en unos encuentros que el antichavismo ha calificado de "exploratorios", mientras que el oficialismo sostiene que es un diálogo formal y evidente.

Según Maduro, la oposición miente al negar las "decenas" de reuniones que han sostenido ambas partes desde el año pasado y resalta que la cita en Santo Domingo se llevó a cabo tras "meses" de trabajo.

Maduro mencionó hoy que, aparte de López, a estas reuniones ha asistido el jefe del Parlamento venezolano, Julio Borges; el exjefe de la Cámara Henry Ramos Allup y el ex candidato presidencial Manuel Rosales, entre otros.

Por su parte, la oposición ha sostenido que no hay diálogo y que no habrá hasta que el Gobierno garantice elecciones presidenciales transparentes, libere a "presos políticos" y se ocupe de la crisis humanitaria que padece el país, entre otras condiciones.

"La exploración no es un proceso como tal ni de diálogo ni de negociación, nosotros hemos aprendido la lección con el Gobierno (...) hasta que no esté acordado las condiciones, las garantías y la agenda clara nosotros no vamos a avanzar hacia el proceso de negociación", dijo Florido ayer en rueda de prensa.

Estas negociaciones iniciadas en República Dominicana se prevé que continúen el próximo 27 de septiembre.