Los partidos aplauden que el Pacto Antiyihadista sea más "proactivo" y Podemos insiste en evitar vetos

El portavoz de Interior de Podemos, el diputado Rafael Mayoral, ha asegurado que la polémica de la previa sobre la participación de los partidos no firmantes está "completamente zanjada". "Nos parece interesante ver cómo generar espacios de trabajo que transcienden el pacto y van más a los contenidos", ha dicho el dirigente, que ha mantenido su rechazo a firmar el acuerdo de 2015 por discrepancias sobre su contenido, sobre todo en material penal.

El objetivo principal de Podemos es "generar dinámicas para que otras fuerzas participen", en alusión al PNV, ERC y PDeCAT, que sí asistieron a la reunión del 21 de diciembre, cuatro días después de los atentados en Cataluña. Como ya hicieron ayer, Ciudadanos y Podemos han sido los partidos que han mantenido mayor discrepancia hacia la figura de los observadores.

"No me parece muy leal, está muy bien y me gusta la foto de la unidad, pero a esa foto hay que acompañarla del compromiso", ha insistido el portavoz del PP, Rafael Hernando, que no entiende que se mantenga el 'no' a firmar un pacto que permite que se crean, como ha dicho el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, grupos de trabajo para ser más "proactivos" a la hora de plantear reformas legislativas e instrucciones concretas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

OKUPAS Y UN OBSERVATARIO

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha respaldado esta crítica a la participación de los no firmantes y ha echado en falta que el pacto ampare un observatorio que vele, entre otras cuestiones, sobre la "no alteración de derechos individuales". En su opinión, también se debería abordar la problemática de los okupas, recordando que la célula que atentó en Cataluña ocupó un año la casa de Alcanar utilizada como centro de operaciones.

Ciudadanos ha puesto en valor la mayor implicación de la seguridad privada y ha insistido en la petición de destinar 500 millones en 2018 para conseguir la equiparación salarial de policías y guardias civiles con cuerpos autonómicos, un compromiso que ha sido reiterado, sin dar cifras, por el ministro Zoido. "500 millones en el capítulo de salarios, no hablamos de inversiones ni del mantenimiento de instalaciones", ha dicho Gutiérrez.

Adriana Lastra, del PSOE, ha aplaudido el calendario de reuniones y se ha comprometido a que su partido estudiará "desde la máxima lealtad" las once reformas legislativas propuestas por el Ministerio del Interior. "Conocemos solamente el enunciado de unas reformas que los profesionales y técnicos han puesto encima de la mesa", ha asegurado.

A la cita en el Ministerio del Interior han asistido dirigentes de otras formaciones firmantes del Pacto Antiyihadista como UPN, el PAR o UPYD. Coalición Canaria y Foro Asturias han excusado su asistencia y los partidos nacionalistas PNV, PDeCAT y ERC han rechazado la invitación.