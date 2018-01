Los partidos se conjuran para aprobar "en tiempo y forma" el Estatuto canario y que no vuelva a encallar en el Congreso

Los partidos que negocian la reforma del Estatuto canario en el Congreso --PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canarias-- han explicitado este jueves su compromiso de hacer todo lo posible para que la Cámara Baja llegue a un acuerdo y que esta vez el archipiélago pueda contar con un Estatuto de segunda generación, a diferencia de lo ocurrido hace una década. Eso sí, la negociación ha arrancado con la vista puesta en el Parlamento insular donde en paralelo se está discutiendo una reforma del sistema electoral.

Así lo han explicado los portavoces de los partidos citados tras la primera reunión que ha celebrado la ponencia encargada de tramitar la reforma estatutaria, que llegó al Congreso en 2015 con el respaldo de PSOE y Coalición Canaria, el 'No' del PP y la abstención de Nueva Canarias.

Sin embargo, tras el acuerdo entre los 'populares' y CC para la investidura de Mariano Rajoy, el PP sí apoyó su toma en consideración en el Pleno hace un año, donde recabó el rechazo de Ciudadanos y Unidos Podemos, que aún no estaban presentes en el Parlamento canario cuando se redactó.

NO SE PUEDEN PERMITIR OTRO FRACASO

Todas estas fuerzas comparten la idea de que no se puede volver a repetir lo que ocurrió con el texto de 2007, cuando los grupos fueron incapaces de aprobar la reforma estatutaria que entonces promovió el Parlamento canario, fundamentalmente por las discrepancias sobre el sistema electoral.

Canarias carece de ley electoral propia y la propuesta de reforma incluye una disposición transitoria con el objetivo de que, hasta que se apruebe una norma específica, se pueda ir funcionando con un sistema de 60 escaños con posibilidad de ampliarlos a 70.

Pero el Parlamento Canario tiene abierta una ponencia para la aprobación de la Ley Electoral donde se ha alcanzado ya un principio de acuerdo entre PP, PSOE, Podemos y Nueva Canarias, al que Coalición Canaria, de momento, no se ha sumado.

En el Congreso todos admiten que si finalmente se logra cerrar un acuerdo en la Cámara insular, se allanará mucho el camino para que la reforma estatutaria vea la luz en las Cortes. En cualquier caso, coinciden en que si las conversaciones en Canarias no llegan a buen puerto habrá que poner toda la carne en el asador para conseguir un acuerdo en el texto estatutario.

En este contexto, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha comentado que si finalmente no se alcanza un consenso en Canarias, su formación "peleará hasta las últimas consecuencias" para que la reforma electoral se incluya en el Estatuto. De su lado, Ana Oramas, de Coalición Canaria ha rehusado avanzar qué posición mantendrá finalmente su partido y se ha remitido a las conversaciones que tienen lugar en las islas.

Desde Unidos Podemos, la diputada Meri Pita ha señalado que la ley electoral es "una piedra angular" de la política de Canarias que requiere una modificación para poner fin al actual régimen "pseudodemocrático", pero ha avisado que no puede hacerse "a lo gatopardo".

En nombre del PP Carmen Rodríguez Bento ha mostrado su confianza en que se alcance un acuerdo en las Islas en torno a una reforma electoral que es "necesaria" y ha garantizado que su partido trabajará "hasta el último minuto" en favor de una modificación. En este punto, ha llamado a CC a decidir qué postura va a tomar en torno a esta reforma teniendo en cuenta las diferentes posiciones en la coalición.

"MOMENTO HISTÓRICO"

También se ha dirigido a CC el diputado del PSOE Sebastián Francis para pedirle que sea consciente del "momento histórico" y que se sume al acuerdo electoral que, a su juicio, sería bueno para "salvar" el Estatuto. En caso contrario, ha advertido que la única posibilidad para mejorarlo sería en el Congreso, durante la tramitación de esta reforma estatutaria.

Por último, el parlamentario de Ciudadanos Saúl Ramírez ha asegurado aunque no tienen representación en el Parlamento canario y no ha sido invitado al documento de conclusiones sobre la reforma electoral que se negocia en el Archipiélago, su partido no va a perder la oportunidad de reivindicar en el Congreso una ley electoral "justa y más proporcional" ante los próximos comicios autonómicos de 2019.

De momento, en la reunión de este jueves se han aprobado por unanimidad 60 artículos del texto al que los grupos no han planteado enmiendas, se han acotado aquellos en los que se quieren buscar acuerdos y se ha decidido aplazar el debate de los asuntos más arduos y complejos, entre ellos la reforma electoral y la ultraperificidad. Los ponentes se han citado de nuevo para el 1 de febrero con la intención de ir avanzando en los posibles acuerdos.