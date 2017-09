2.000 personas acompañan a los alcaldes de Girona y Palafrugell a declarar

Unas dos mil personas han acompañado hoy a los alcaldes de Girona, Marta Madrenas (CiU), y de Palafrugell, Josep Piferrer (ERC), a la Audiencia de Girona, donde habían sido citados a declarar en calidad de investigados por haber firmado un decreto a favor del referéndum, suspendido por el Constitucional.

Numerosas personas se han concentrado a las diez de la mañana ante el Ayuntamiento de Girona convocados por "Girona Vota", que reúne a las entidades y partidos soberanistas de la ciudad, para mostrar su apoyo a los dos alcaldes.

En la plaza del Vi se han leído dos manifiestos, uno de ellos promovido por los concejales de Girona y parte del mismo ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales, incluido el PSC, en el que se recuerda que la ciudadanía "pide una vía de diálogo y que no se utilice la judicialización de la política contra ningún cargo electo ni funcionario".

La teniente de alcalde del PSC, Silvia Paneque, ha sido una de las que ha asistido a la lectura de este documento, pero sólo de la parte que ha contado con el consenso de todas las formaciones y a continuación ha abandonado el lugar.

El otro manifiesto ha sido leído por un miembro de "Girona Vota" y también ha tomado la palabra el rector de la UdG, Sergi Bonet, que ha recordado el posicionamiento de la Universidad de Girona a favor del derecho a decidir.

Los manifestantes se han desplazado desde el consistorio hasta el palacio de justicia cantando el himno nacional de Cataluña, "Els Segadors" o "L'Estaca" y han lucido banderas 'estelades' y han gritado consignas como "votaremos", "democracia", "no tenemos miedo" o "fuera la justicia española".

Minutos antes de las once de la mañana, Madrenas ha entrado en el palacio de justicia y a las 11:40 ha comenzado su declaración ante el teniente fiscal de Girona acompañada de su abogada, que ha durado poco más de un cuarto de hora.

Tras ser informada de cuales eran los hechos por los que la investigan y leerle sus derechos, Madrenas ha querido "poner de manifiesto que entendía que la fiscalía se estaba extralimitando en sus competencias ya que ya hay una causa abierta en el TSJC que está investigando sobre los mismos hechos".

Por ello, ha considerado que "no tienen competencias para estar llevando a cabo esta investigación", ha mantenido la alcaldesa de Girona.

El fiscal "no ha considerado pertinente esta manifestación", ha detallado Madrenas, quien ha asegurado que ella está "al servicio de la democracia" y que su "obligación es trabajar para que se respetaran los derechos individuales y colectivos".

"En ese momento me ha cortado y me ha dicho que si pretendía explicar esto no era necesario ni pertinente respecto a lo que pretendían investigar y que, por lo tanto, no tenía demasiado sentido seguir la declaración", ha relatado.

El alcalde de Palafrugell, por su parte, ha explicado que se ha acogido a su derecho a no declarar y, al prever que no le dejarían decir lo que quería, han presentado un escrito en el que ha hecho constar los derechos que, en su opinión, le han "usurpado" a él como alcalde y "al pueblo de Cataluña".

Mañana, están citados a declarar los alcaldes de Olot, Santa Coloma de Farners y la Bisbal d'Empordà.