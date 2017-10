Unas 2.500 personas inician una marcha en Palma en apoyo a la unidad de España

La manifestación, bajo el lema 'Som balears, no Països Catalans', ha iniciado su recorrido sobre las 12.00 horas en la Plaza de España y los asistentes han coreado lemas como "España unida jamás será vencida", "España no se vende" o "Viva la policía y viva la Guardia Civil". La concentración ha finalizado en el Consolat de Mar, donde un representante de esta "convocatoria ciudadana" ha leído el manifiesto.

Asimismo, se ha afirmado "solemnemente" que "la defensa de las libertades y los derechos no consiste en hacer lo que a uno le venga en gana", sino que "la defensa de los derechos y libertades no consiste en autodeterminarse individual ni colectivamente pisoteando las libertades y los derechos de los demás".

"La libertad consiste en hacer lo que uno quiere dentro el marco que le permita la Ley. No hay democracia sin ley, no hay derechos sin ley, no hay libertades sin ley. No hay justicia sin ley. No hay paz ni convivencia sin ley", se ha leído en el manifiesto.

Los manifestantes se han dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el mensaje de "no estáis solos, Palma y Mallorca están con vosotros, lo que estáis haciendo es impagable, una vez más y queremos que sintáis y oigáis nuestro reconocimiento más sincero".

Además, han exigido a las autoridades, políticos y al rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que "dejen de justificar y poner paños calientes al golpe de Estado que se ha producido en Cataluña y que nos puede llevar a una guerra civil" y que "se pongan de lado de la legalidad, de la Constitución, del imperio de la ley, de la democracia bien entendida

CUESTIÓN LINGÜÍSTICA

En cuanto a la cuestión lingüística, durante la lectura del manifiesto se han dirigido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a quien han exigido que "defienda los intereses de los baleares que representa, que no siempre coinciden con los intereses de los catalanes que defiende".

Así, se ha insistido en el "adoctrinamiento que fomenta el Govern en las aulas" al "no aceptar que somos una sociedad bilingüe y que, por tanto, las dos lenguas tienen que tener cabida en las escuelas, en las consultas médicas, en las administraciones".

En esta línea, se han dirigido al equipo del Govern diciendo que "fomentan el nacionalismo" cuando permiten que "el mallorquín, el menorquín y el ibicenco sea suplantado por un catalán de Barcelona" con el que no se sienten "identificados ni reconocidos".

Por último, la concentración ha concluido con el Himno Nacional y reiterando expresiones como "Viva la Guardia Civil", "Viva la Policía Nacional", "Viva el Ejército español", "Viva Baleares", "Viva España", y "Som mallorquins, no catalans", entre otras.