El Estado peruano debe vigilar a los terroristas excarcelados, según el ministro de Defensa

El Estado peruano debe mantener una vigilancia sobre los sentenciados por terrorismo que han sido excarcelados, tras cumplir sus condenas, para que no vuelvan a hacer daño al país, afirmó hoy el ministro de Defensa de Perú, Jorge Nieto.

"Los que han cumplido su condena y la ley lo ha establecido así, hay que respetarlo", dijo Nieto al ser consultado sobre la próxima excarcelación de Martha Huatay, sentenciada a 25 años de cárcel por pertenecer a la cúpula de la banda armada Sendero Luminoso.

"Lo que sí, el Estado, a través de los mecanismos que tiene, debe mantener una observación y vigilancia sobre gente que potencialmente puede regresar a hacerle daño al país", declaró el ministro a la agencia estatal Andina.

Huatay fue integrante del grupo Abogados Democráticos, considerado brazo legal de Sendero, y del comité Socorro Popular, y su excarcelación se producirá el 16 de octubre.

La salida de Huatay le sigue a la excarcelación, a mediados de este mes, de Maritza Garrido Lecca, una bailarina de ballet que escondió al fundador de Sendero, Abimael Guzmán, en una casa del distrito capitalino de Surquillo.

Precisamente, el pasado 12 de septiembre se cumplieron 25 años de la captura de Guzmán y la cúpula de Sendero, y la excarcelación de Garrido Lecca tuvo una extensa cobertura en la prensa local porque se produjo un día antes de esa fecha.

"No quisiera presumir riesgos porque no tengo elementos para poder hacerlo, pero exista o no exista riesgos, nuestras instituciones dedicadas al orden interno deben tener todas las previsiones necesarias para mantener el orden en el país", remarcó Nieto.

Sendero Luminoso es considerada la principal organización responsable por la muerte y desaparición de las 69.000 víctimas durante el conflicto interno en Perú, entre 1980 y 2000, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).