El pleno se aplaza una hora ante las dudas legales por enmiendas de la CUP

La Mesa del Parlament ha decidido aplazar una hora el inicio del pleno de hoy, previsto inicialmente para las 10.00 horas, ante las dudas legales en torno a las enmiendas de la CUP a la propuesta de resolución presentada por JxCat sobre la "restitución de las instituciones catalanas".

La Mesa, reunida desde las 9.00 horas para debatir las peticiones de reconsideración presentadas por Ciudadanos, el PSC y el PPC contra la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP -una de las cuales planteaba "reafirmar" la declaración unilateral de independencia (DUI) aprobada el pasado 27 de octubre-, ha acordado un receso para analizar jurídicamente la situación, por lo que el inicio del pleno se retrasará por lo menos hasta las 11.00 horas.

En estos momentos, las cúpulas de los diferentes grupos se encuentran reunidas en sus respectivos despachos, para abordar qué paso dar sobre dichas enmiendas, ante las dudas legales que suscita su posible admisión a trámite definitiva.

JxCat y la CUP han registrado esta mañana un texto consensuado en el que queda descartada la polémica enmienda sobre la reafirmación de la declaración de independencia, pero aun así los representantes de la oposición han expresado sus dudas sobre la validez de estas transacciones.

Ciudadanos, el PSC y el PPC consideran que no se pueden producir dichas transacciones si antes la Mesa no ha resuelto sobre la admisión a trámite o no de las enmiendas de la CUP.

De hecho, el secretario segundo de la Mesa, el socialista David Pérez, ha entregado a todos los miembros de este órgano una copia de la advertencia que recibió la pasada legislatura por parte del Tribunal Constitucional, acerca del deber de los miembros de la Mesa de impedir o paralizar cualquier iniciativa que desobedeciera o fuera en contra de los autos y sentencias del Alto Tribunal, según han explicado fuentes parlamentarias.

Los socialistas consideran que, de reafirmarse en la admisión a trámite de las enmiendas, se estaría desobedeciendo al TC, una línea similar a la esgrimida desde Ciudadanos, grupo que ha avisado de que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación si se diera luz verde a las enmiendas de los anticapitalistas, aunque al final no fueran votadas en el documento transaccionado con JxCat.

Y es que JxCat, grupo liderado por Carles Puigdemont, había presentado un texto que avalaba ERC pero que inicialmente rechazaba la CUP al considerarlo demasiado tímido, por lo que los anticapitalistas presentaron enmiendas, entre ellas una que planteaba "reafirmar" la declaración de independencia aprobada por el Parlament el pasado 27 de octubre.

Finalmente, tras las negociaciones de ayer por la tarde, JxCat y la CUP acordaron un texto que incorpora algunas modificaciones sugeridas por la CUP pero que deja a un lado la polémica enmienda que validaba la proclamación de la independencia.