El portavoz de Cs no descarta que Arrimadas se presente a una investidura "si hay una ventana de oportunidad"

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, ha argumentado que en Ciudadanos han "cumplido" con los resultados electorales del pasado 21-D, al contrario que el PP y los socialistas catalanes, a quienes ha recordado su caída "abrumadora" y la "falta de impulso", respectivamente.

"Nosotros hicimos los deberes, nos presentamos al examen y sacamos buena nota", ha destacado, al tiempo que ha reprochado que los malos resultados de los partidos de Xavier García Albiol y Miquel Iceta les ha "impedido haber ganado y formar ese Gobierno constitucionalista".

Así pues, sobre el siguiente paso que tiene que dar su líder, Inés Arrimadas, Carrizosa ha explicado que no descartan una investidura, pero ha reiterado que están "esperando y viendo qué ocurre con los independentistas". "Si hay una ventana de oportunidad vamos a hacer todo lo necesario", ha afirmado y ha añadido: "Haremos lo que podamos hacer y lo que debamos hacer".

Preguntado por la diferencia entre la moción de censura que Arrimadas presentó sin apoyos suficientes contra el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no salió adelante, y la decisión de no intentar una investidura por el momento, el portavoz 'naranja' ha argumentado que la moción "sale o no sale y se acaba", pero en una investidura se debe pensar "no solamente" en superarla, sino en formar y mantener después un Gobierno.

"Solo se puede conseguir si las fuerzas independentistas discuten de tal forma que cambian su relato y reconocen que con un 47% de votos no es posible persistir en la implantación de la república", ha apuntado, y aclarado: "Solo sobre esta base, si no, siguen teniendo 70 escaños".